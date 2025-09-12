باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آغاز این طرح در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور حجت جوانمردی رئیس، پیمان عماد عضو هیئت رئیسه، سیدابراهیم قاسمی مدیر بازرسی و سیدمحمدمهدی امانت دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز استان، همچنین نمایندگان فرمانداری شیراز، اداره کل تعزیرات حکومتی فارس و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس برگزار شد.

جوانمردی در این مراسم گفت: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس از شهریورماه در شیراز و سایر نقاط استان فارس شروع شده و تا مهرماه ادامه خواهد یافت.

به گفته او، این طرح با ظرفیت بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اداره کل صمت استان، تعزیرات حکومتی و سازمان بسیج اصناف اجرا می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس اعلام کرد: اولویت بازرسی‌ها بر پوشاک، کیف و کفش و نوشت‌افزار است.

او با تأکید بر لزوم رعایت کرامت اصناف توسط بازرسان، افزود: کلیۀ صنوف موظف‌اند نرخ‌نامه یا اتیکت قیمت نصب کرده، از فروش کالای قاچاق یا دارای تصاویر مغایر فرهنگ اسلامی-ایرانی خودداری و هنگام خرید فاکتور رسمی صادر کنند.

جوانمردی رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی، جلوگیری از گرانفروشی، پایش سود خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و بررسی فاکتور‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های این طرح برشمرد و شماره تلفن‌های ۱۲۴ و ۳۲۳۴۰۰۰۰ را برای گزارش تخلفات معرفی کرد.

به گفته رئیس اتاق اصناف فارس، همزمان سه نمایشگاه فروش پاییزه در باغ جنت شیراز، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس و پارک آزادی شیراز در حال برگزاری است که بازرسان بر آنها نیز نظارت خواهند داشت.

مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس، نیز از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار خبر داد و گفت: این طرح از ۱۲ شهریور آغاز شده و تا ۱۲ مهر در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

سیدابراهیم قاسمی با بیان اینکه در قالب این طرح ۱۲۰ بازرس رسمی اصناف به همراه ۴۰۰ ناظر افتخاری در بازار حضور دارند، افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۵۰ هزار بازرسی در استان انجام شده و درصد تخلفات حدود ۳ تا ۵ درصد بوده که نشان‌دهنده فعالیت قانونی کسبه است.

معاون فرماندار شیراز نیز با قدردانی از اقدامات اصناف در نظارت بر بازار گفت: هدف اصلی از انجام بازرسی‌ها پیشگیری از تخلفات است.

وحید بادپا بر اهمیت نظارت در آستانه آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و برگزاری نمایشگاه‌ها و طرح تخفیف پاییزه را اقدامی در جهت رفاه مردم دانست.

