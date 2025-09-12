طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی در استان فارس با مشارکت ۵۰۰ بازرس و ناظر و با اولویت نظارت بر کیف و کفش، پوشاک و نوشت‌افزار آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم آغاز این طرح در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس با حضور حجت جوانمردی رئیس، پیمان عماد عضو هیئت رئیسه، سیدابراهیم قاسمی مدیر بازرسی و سیدمحمدمهدی امانت دبیر اجرایی اتاق اصناف مرکز استان، همچنین نمایندگان فرمانداری شیراز، اداره کل تعزیرات حکومتی فارس و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس برگزار شد.

جوانمردی در این مراسم گفت: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس از شهریورماه در شیراز و سایر نقاط استان فارس شروع شده و تا مهرماه ادامه خواهد یافت.

به گفته او، این طرح با ظرفیت بازرسان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اداره کل صمت استان، تعزیرات حکومتی و سازمان بسیج اصناف اجرا می‌شود.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس اعلام کرد: اولویت بازرسی‌ها بر پوشاک، کیف و کفش و نوشت‌افزار است.

او با تأکید بر لزوم رعایت کرامت اصناف توسط بازرسان، افزود: کلیۀ صنوف موظف‌اند نرخ‌نامه یا اتیکت قیمت نصب کرده، از فروش کالای قاچاق یا دارای تصاویر مغایر فرهنگ اسلامی-ایرانی خودداری و هنگام خرید فاکتور رسمی صادر کنند.

جوانمردی رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی، جلوگیری از گرانفروشی، پایش سود خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و بررسی فاکتور‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های این طرح برشمرد و شماره تلفن‌های ۱۲۴ و ۳۲۳۴۰۰۰۰ را برای گزارش تخلفات معرفی کرد.

به گفته رئیس اتاق اصناف فارس، همزمان سه نمایشگاه فروش پاییزه در باغ جنت شیراز، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس و پارک آزادی شیراز در حال برگزاری است که بازرسان بر آنها نیز نظارت خواهند داشت.

مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس، نیز از آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار خبر داد و گفت: این طرح از ۱۲ شهریور آغاز شده و تا ۱۲ مهر در سراسر استان ادامه خواهد داشت.

سیدابراهیم قاسمی با بیان اینکه در قالب این طرح ۱۲۰ بازرس رسمی اصناف به همراه ۴۰۰ ناظر افتخاری در بازار حضور دارند، افزود: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۵۰ هزار بازرسی در استان انجام شده و درصد تخلفات حدود ۳ تا ۵ درصد بوده که نشان‌دهنده فعالیت قانونی کسبه است.

معاون فرماندار شیراز نیز با قدردانی از اقدامات اصناف در نظارت بر بازار گفت: هدف اصلی از انجام بازرسی‌ها پیشگیری از تخلفات است.

وحید بادپا بر اهمیت نظارت در آستانه آغاز سال تحصیلی تأکید کرد و برگزاری نمایشگاه‌ها و طرح تخفیف پاییزه را اقدامی در جهت رفاه مردم دانست.

منبع: اتاق اصناف فارس

برچسب ها: تشدید نظارت ، بازار ، بازگشایی مدارس ، بازرس ، اتاق اصناف ، استان فارس
خبرهای مرتبط
طرح تشدید نظارت بر بازار در آستانه بازگشایی مدارس
رونق بازار نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس
شریفی:
آغاز طرح تشدید نظارتی ویژه بازگشایی مدارس/ شهروندان تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اطلاع دهند
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین زورخانه سرپوشیده کشور در شیراز
پیشتازی فارس در صدور مجوز‌های صنفی/انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر
توقیف محموله ۲۴ هزار لیتری فرآورده‌های نفتی غیرمجاز در داراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری در خشت کازرون
فوت سرنشین خودرو حامل قاچاق در لامرد
اتحاد مسلمانان، اسرائیل را به ذلت کشانده است
آخرین اخبار
اتحاد مسلمانان، اسرائیل را به ذلت کشانده است
فوت سرنشین خودرو حامل قاچاق در لامرد
زمین لرزه ۴.۷ ریشتری در خشت کازرون
کشف نوشیدنی‌های خارجی بدون مجوز در سروستان
برگزاری مراسم خلاف شئونات در باغ جنت، اهانت به هویت دینی و فرهنگی شهر بود
قتل در کازرون و دستگیری قاتل در شیراز
مخلان آرامش شهروندان در پارک کودک داراب دستگیر شدند
عاملان نزاع دسته جمعی در باغ جنت شیراز دستگیر شدند
مهرورزی در اقتدار/ رویکرد رهبر انقلاب در پرهیز از جنگ‌طلبی و پاسخ قاطع به تهدیدات
ارسال ذرت علوفه‌ای بیضا به دیگر نقاط کشور و استان فارس
آغاز عملیات اجرای خط انتقال آبرسانی به ۶۵ روستای ارسنجان
انتصاب ۱۱ چهره جدید در شهرستان‌های فارس
برپایی نمایشگاه آثار امید بنکدار در گالری سروناز شیراز
احتمال بارش پراکنده در جنوب و شرق استان فارس
۴۷ هزار بسته نوشت افزار بین دانش آموز نیازمند فارس توزیع می‌شود
۱۰ هزار خودرو آماده خدمت‌رسانی به سرویس مدارس در شیراز
پروژه مهر در صدرا نیازمند اعتبار است
آغاز کاوش‌های باستان‌شناسی در حریم درجه یک تخت جمشید برای تعیین دقیق عرصه و حریم آثار
تاکید بر توزیع متوازن امکانات و نقش کلیدی در گردشگری سلامت
۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف محور شیراز - داریان
۳ مصدوم در آتش سوزی منزل مسکونی در داراب