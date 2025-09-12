باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - اصحاب رسانه بعد از حضور در صداوسیمای استان اصفهان و نشست خبری تشریح برنامه‌های «ایران جان»، از استودیو‌های حاضر در سازمان از جمله استودیوی «نسیم آوا» دیدن کردند. در این قسمت محمدرضا محبی پای صحبت‌های علیرضا افتخاری بود و از او پرسید که برای تولد یا سالگرد ازدواج همسرتان چه شعری می‌خوانید.

استاد افتخاری گفت: یکی از نوازندگان سنتور گلایه داشت و می‌گفت آنقدر من قطعه نواختم، یک شب همسرم به نگفت برای من ساز بزن! خدا استاد رجبی را رحمت کند. ایشان بر این باور بود که باید ابتدا همسر را در خانه شاد کرد.