توزیع صد سری جهیزیه در خراسان رضوی + فیلم

به همت خیران ۱۵۰۰ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد در استان‌های مختلف کشور اهداء شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مشهد، مراسم اهدای صد سری جهیزیه با حضور رئیس کمیته امداد در اردوگاه ثامن الائمه برگزار شد.

 

