شهروندان مینابی از بوی نامطبوع از مرکز تحقیقات کشاورزی گلایه‌ دارند.

aهروندان میناب از انتشار بوی آزاردهنده از مرکز تحقیقات کشاورزی این شهر گله دارند.
به گفته مسئولان مربوطه، این بو ناشی از ورود کود مرغی بدون هماهنگی است.
انتشار بوی نامطبوع و زننده از مرکز تحقیقات کشاورزی میناب، طی روزهای اخیر موجب اعتراض گسترده شهروندان شده است.
این بو به حدی نامطلوب است که مردم امکان بازکردن پنجرهها یا حتی حضور در حیاط منازل خود را ندارند.
همچنین برخی از کسبه محلی از کاهش تردد مشتریان به دلیل شرایط خبر دادهاند.
در پی افزایش گلایهها، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی میناب با تأیید موضوع گفت: «این بو ناشی از کود مرغی است که از سوی پیمانکار بدون هماهنگی وارد مجموعه شده است.» این موضوع چندین سال است که ادامه دارد.
اکنون قول داده شده که مشکل حداکثر ظرف ۲۴ ساعت آینده بهطور کامل برطرف شود.
شهرستان پارسیان در غرب هرمزگان هم در فصل کشت پاییزه این مشکل را دارد.
خبرنگار: نجفی