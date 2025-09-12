باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه بر اساس پایش تاریخ ۲۰ شهریور ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر به پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شد، گفت: در این مرحله، گونه‌هایی از جمله اردک، فلامینگو و چنگر وارد تالاب شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود اوج حضور پرندگان مهاجر در اواخر آذرماه باشد.»

او افزود: تالاب میانکاله نه تنها از نظر تنوع زیستی اهمیت فراوانی دارد، بلکه مقصدی محبوب برای علاقه‌مندان به پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی نیز به شمار می‌رود.

اسماعیلی گفت:با ورود پرندگان مهاجر، فعالیت‌های نظارتی برای حفاظت از این گونه‌ها و حفظ زیستگاه طبیعی آنها افزایش یافته است تا محیط امنی برای ادامه مهاجرت و زندگی این پرندگان فراهم شود.

این پناهگاه یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در شمال ایران است و هر ساله پذیرای هزاران پرنده از گونه‌های مختلف می‌باشد.