ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر به پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - روح‌الله اسماعیلی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران با بیان اینکه بر اساس پایش تاریخ ۲۰ شهریور ورود نخستین گروه پرندگان مهاجر به پناهگاه حیات وحش میانکاله ثبت شد، گفت: در این مرحله، گونه‌هایی از جمله اردک، فلامینگو و چنگر وارد تالاب شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود اوج حضور پرندگان مهاجر در اواخر آذرماه باشد.»

او افزود: تالاب میانکاله نه تنها از نظر تنوع زیستی اهمیت فراوانی دارد، بلکه مقصدی محبوب برای علاقه‌مندان به پرنده‌نگری و طبیعت‌گردی نیز به شمار می‌رود.

اسماعیلی گفت:با ورود پرندگان مهاجر، فعالیت‌های نظارتی برای حفاظت از این گونه‌ها و حفظ زیستگاه طبیعی آنها افزایش یافته است تا محیط امنی برای ادامه مهاجرت و زندگی این پرندگان فراهم شود.

این پناهگاه یکی از مهم‌ترین زیستگاه‌های پرندگان مهاجر در شمال ایران است و هر ساله پذیرای هزاران پرنده از گونه‌های مختلف می‌باشد.

برچسب ها: محیط زیست مازندران ، پرندگان مهاجر ، تالاب میانکاله
خبرهای مرتبط
سنگ تمام برای قو‌های مهاجر سرخرود
فرود مهاجران تابستان گذران در مازندران
میزبانی مازندران از ۲۵۰ هزار بال پرنده مهاجر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
آخرین اخبار
خرس تیرخورده هفت‌خال تلف شد
مرغ مازندران روانه بازار کشور شد
دستگیری عاملان آتش سوزی عمدی خودرو زانتیا در قائم شهر
کشف ۲۴ هزار عدد تجهیزات پزشکی غیر مجاز در بهشهر
توقیف ۲۵ خودرو و موتور سیکلت در دور دور شبانه شهرستان عباس آباد
برداشت ۸۰ درصدی شالیزار‌های نکا؛ تولید ۳۶ هزار تن شلتوک
شناسایی و برخورد با ۹۱۰ مورد تجاوز به حریم راه‌های مازندران
واردات بیش از یک میلیون تن کالا از مازندران
انحراف نیسان در بابل؛ ۷ نفر مصدوم شدند
خاکستر شدن ۸ هکتار از پوشش گیاهی میانکاله