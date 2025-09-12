باشگاه خبرنگاران جوان - هیات کشتی تهران در راستای گسترش رشته فرنگی در پایتخت طی دو روز گذشته (۱۹ و ۲۰ شهریور) یک دوره مسابقه ۸ جانبه با حضور بیش از ۴۰۰ کشتی‌گیر در قالب تیم‌هایی از آمل، بابل، قم، کردستان، لرستان، اردبیل، خراسان رضوی و تهران در سالن طالقانی شهرری برگزار کرد.

در پایان این مسابقات، تیم آمل با هدایت بشیر باباجانزاده و همراهی عادل بالی‌تبار با ۱۵۹ امتیاز قهرمان این دوره شد. شهرریِ میزبان هم با هدایت محمد صفرزاده ۱۴۰ امتیاز گرفت و در جایگاه دوم ایستاد و قم ۱۰۵ امتیازی هم سوم شد.

در جریان این رقابت‌ها که به اسم بهروز حضرتی‌پور نامگذاری شده بود، از این مربی سازنده شهریاری که قبلا نیز عضو کادر فنی تیم ملی بزرگسالان بوده و یکی از مربیان فعال کشتی تهران محسوب می‌شود، تقدیر به عمل آمد.

درهمین راستا و برای گسترش کشتی فرنگی استان، طی روز‌های پنجشنبه و جمعه هفته آینده هم مسابقات اوپن در رده سنی نونهالان با دعوت از تیم‌های گل‌گهر سیرجان، ابرکوه یزد، سید بابل، تیم قم و احتمالا لبنیات هراز آمل در سالن طالقانی به انجام خواهد رسید که درقالب آن، تیم منتخب کشتی فرنگی تهران برای شرکت در سومین دوره المپیاد کشوری در شیراز بسته خواهد شد.

به پیشنهاد حبیب اخلاقی مدیرفنی کشتی فرنگی تهران، روز‌های ۲۴ و ۲۵ مهر نیز مسابقاتی تیم به تیم با شرکت ۱۰ تیم دعوتی در رده سنی جوانان در سالن طالقانی برگزار خواهد شد.

این در حالی است که در لیگ نوجوانان کشور نیز تیم نوجوانان شهرری تهران به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرده و دو تیم همیاری و کارگران نیز در رشته آزاد نمایندگان پایتخت در مرحله نیمه‌نهایی لیگ این رده سنی هستند.