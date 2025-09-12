باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بمباران اردوگاه پناهندگان در غرب غزه + فیلم

تصاویری از بمباران اردوگاه پناهندگان در غرب غزه را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله هوایی قدرتمند علیه ساختمان مسکونی در منطقه‌ای پرجمعیت انجام شده است.

مقامات بهداشتی محلی گزارش دادند که حداقل ۵ نفر کشته شده‌اند.

 

 

