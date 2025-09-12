بمباران اردوگاه پناهندگان در غرب غزه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0642\u062f\u0631\u062a\u0645\u0646\u062f \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0633\u0627\u062e\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0633\u06a9\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u067e\u0631\u062c\u0645\u0639\u06cc\u062a \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u0645\u0642\u0627\u0645\u0627\u062a \u0628\u0647\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u062d\u062f\u0627\u0642\u0644 \u06f5 \u0646\u0641\u0631 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0