شهروندان می گویند بیمه ها تازگی بیمه داروهای خارجی با نمونه ایرانی را از پوشش خارج کرده اند.

شهروندان از پرداخت پایین  بیمه  داروهای خارجی با نمونه داخل گلایه دارند.

یکی از شهروندان بندرعباسی می گوید:پزشک اسپری تنفسی در نسخه برایم تجویز کرده بود که با قیمت آزاد اختلافی ندارد.

این شهروند می گوید: مسئول داروخانه به وی گفته است داروهای خارجی با نمونه داخلی فقط معادل  داروی ایرانی محاسبه می شود و بقیه مبلغ باید ازاد پرداخت شود.

برای نمونه یک اسپری تنفسی سروفلو آزاد آن یک میلیون و 200 هزار تومان است با وجود نسخه پزشک و  پوشش بیمه، بیش از 800 هزار تومان باید پرداخت کرد آنهم به دلیل اینکه نمونه ایرانی آن موجود است.

برخی داروها و نمونه های ایرانی تاثیر و عملکرد داروی قبلی را ندارد.

بی شک نوسانات دلار و گران شدن داروهای خارجی سبب شده تا بیمه ها نیز از زیر مسئولیت آن خارج شوند و هزینه های گزافی بر دوش شهروندان افزوده شود.

 

 

برچسب ها: بیمه بیمه شدگان ، دارو
