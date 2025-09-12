معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم با بیان اینکه قم نخستین کلانشهری است که دفن مستقیم پسماند ندارد، گفت: تولید سوخت پسماند در قم به کاهش ناترازی انرژی کمک کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان -مهدی اصفهانیان مقدم در ویژه برنامه رسانه‌ای «برای قم» با بیان اینکه قم نخستین کلانشهری است که دفن مستقیم پسماند ندارد، گفت: تبدیل روزانه ۲۵۰ تن ریجکت پسماند به سوخت جایگزین در صنعت سیمان و ایجاد ۱۵ نیروگاه خورشیدی در بوستان‌های شهری، نقش مهمی در کاهش مصرف گاز و برق داشته است.

 وی افزود:این طرح با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد تومانی آغاز شده که فاز نخست آن با ۸۰ میلیارد تومان در حال اجراست و قم جزو اولین کلان‌شهرهای کشور در رفع ناترازی انرژی از مسیر پسماند است.

وی ادامه داد: استفاده از RDF در صنعت سیمان موجب صرفه‌جویی چشمگیر در مصرف گاز طبیعی شده و این انرژی آزادشده می‌تواند در منازل مسکونی مورد استفاده قرار گیرد.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم اضافه کرد: در کنار این اقدام، ۱۵ نیروگاه خورشیدی در سطح بوستان‌ها و فضاهای سبز ایجاد شده که تولیدی معادل ۳۰۰ هزار کیلووات ساعت دارد و برق مورد نیاز ۱۲۰۰ خانوار را تأمین می‌کند.

وی عنوان کرد: ممیزی انشعابات و اقدامات تکمیلی دیگر نیز در دستور کار است تا قم در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر به شهری پایدار و الگو تبدیل شود.

اصفهانیان مقدم اظهار کرد: پسماندهای شهری قم با بهره‌گیری از ۲۵۰ دستگاه مکانیزه و زحمات ۱۵۰۰ پاکبان جمع‌آوری شده و پس از انتقال به سایت البرز در قالب دو خط پردازش ۳۵۰ تنی پردازش می‌شود.

وی ادامه داد: بخشی از پسماندها در فاز نخست تفکیک شده و بخشی دیگر به کود کمپوست تبدیل می‌شود؛ به‌طور متوسط روزانه ۷۰ تا ۷۵ تن کود آلی در این سایت تولید می‌شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری قم افزود: ضایعات باقی‌مانده نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ای با صنعت سیمان، به سوخت مشتق از پسماند تبدیل و جایگزین گاز طبیعی در صنایع می‌شود که علاوه بر کاهش مصرف انرژی، از آلودگی محیط زیست و تولید شیرابه جلوگیری می‌کند.

وی تأکید کرد: قم با این اقدام، در مسیر تکمیل چرخه مدیریت پسماند قرار گرفته و شاخص مهمی در رعایت اصول زیست‌محیطی را به دست آورده است.

منبع:استانداری قم

برچسب ها: ناترازی انرژی ، پسماند شهری
