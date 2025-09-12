باشگاه خبرنگاران جوان - آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع)، سومین حرم اهل بیت (ع)، به مناسبت یکهزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر رحمت، میزبان شاعرانی از ایران و سراسر جهان شد که غرق در بیتهای عاشقانه، مراتب ارادت خود را به حضرت محمد (ص) به تصویر کشیدند؛ سرودههای زیبا و برخاسته از جان این هنرمندان، عطر محمدی را در سراسر حرم مطهر پراکند.
این کنگره عصر سهشنبه با حضور جمعی از شاعران داخلی و خارجی در حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز به کار کرد.
مراسم اختتامیه این کنگره بینالمللی با موضوع «امت احمد (ص)، اسوه مقاومت» نیز در سالن شهید آیتالله دستغیب همان حرم مطهر برگزار شد.
در مجموع، دبیرخانه این کنگره بیش از ۸۰۰ اثر از ۳۰۰ شاعر را دریافت کرد که از این تعداد، ۱۰ اثر متعلق به شاعران بینالمللی بود.
نقطه وحدت میان تمامی این شاعران که از جان و دل برای حضرت محمد (ص) شعر سرودند، عشق به پیامبر اکرم (ص) و امت ایشان بود؛ آنان حضرت محمد (ص) را نقطه اشتراک تمامی ادیان الهی میدانستند.
اگرچه زبان بشری از بیان شگفتیهای آفرینش حضرت محمد (ص) قاصر است، اما هر شاعری کوشید تا به زبان خود، عشق و محبت به پیامبر و اهل بیت (ع) را بسراید.
در بخش بینالملل این کنگره، شاعرانی از کشورهای پاکستان، سوریه، ترکیه، هند، افغانستان، روسیه و چند کشور دیگر حضور داشتند.
شاعران منتخب بخش بینالملل، عنایت شریفی (پاکستان)، سلمی الویس (سوریه)، فاطمه بتول سایوز (ترکیه)، عینی رضوی (هندوستان)، حمزه محمودی (افغانستان)، آنا برزینا (رئیس دپارتمان ادبیات دانشگاه روسیه)، پروفسور اخلاق آهن (استاد دانشگاه دهلی، هندوستان)، پروفسور سرویش تریپاتی (استاد دانشگاه کلکته، هندوستان) و سمانه خلفزاده (ایران-عربزبان) بودند.
از ویژگیهای برجسته این کنگره که به همت آستان مقدس شاهچراغ (ع) و انجمن ادبی آستان مهر برگزار شد، اختصاص بخشی ویژه به نوجوانان با عنوان «کبوتران حرم» بود.
در این بخش، ۱۵ شاعر نوجوان منتخب به شعرخوانی در مدح و ثنای نبی مکرم اسلام (ص) پرداختند.
فهرست اسامی برگزیدگان در بخشهای کشوری، استانی و نوجوانان به شرح زیر است:
برگزیدگان کشوری
۱. دکتر اعظم حسینی (شیراز) – رتبه اول
۲. رضا نیکوکار (رشت) – رتبه دوم
۳. پروانه نجاتی (شیراز) – رتبه سوم
۴. سجاد حیدری قیری (قیر و کارزین) – رتبه چهارم
۵. مجتبی صادقی (مرودشت) – رتبه پنجم
برگزیدگان استانی
۱. سمیه تورجی (عسلویه)
۲. ابراهیم نگهداری (نیریز)
۳. سارا خلیفه (زرقان)
۴. اعظم زارع (نیریز)
۵. غلامرضا ظریف (فسا)
۶. آرزو حقیقی (نیریز)
۷. ملیحه خدامی (زرقان)
۸. اکبر اسکندری (ارسنجان) ۹. پویا نعمتاللهی
۱۰. عبدالرضا روستا (ارسنجان)
۱۱. علیاکبر شجعان (استهبان)
۱۲. سید حسام حسینی (ارسنجان)
۱۳. کوثر مرادنژاد (نیریز)
۱۴. ابراهیم الهیاری (فسا)
۱۵. محمدجواد نصیرزاده (نیریز)
۱۶. حدیث آیینپرست (نیریز)
۱۷. سید مهدی حسینی (ارسنجان)
۱۸. اسماعیل ابراهیمی (ارسنجان)
۱۹. الهام فروزانی (نیریز)
۲۰. محمدحسین برزویی (کازرون)
۲۱. صغری خارستانی (خرامه)
۲۲. نیلوفر آرسام (نیریز)
۲۳. وحید رضایی (خرامه)
برگزیدگان بخش نوجوانان (کبوتران حرم)
۱. یسنا شعبانی
۲. آنیا همایون
۳. ریحانه عسکری
۴. امیرحسین بشارتی
۵. امیرمحمد اکبرزاده
۶. محیا فلاحی
۷. آیناز آزموده
۸. اسماء رجبپور
۹. رها بردبار
۱۰. مینا زارعی
۱۱. علیرضا روستا
۱۲. ترنم سبحانی
۱۳. یحیی اورنگ
۱۴. نگین نبیپور
۱۵. روژان درخشانی
۱۶. عسل کریمی