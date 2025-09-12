باشگاه خبرنگاران جوان - شیراز، شهر شعر و ادب، با ابتکاری خلاقانه گامی بلند در مسیر ترویج کتابخوانی برداشته است. در قالب طرح پیوند با کتاب مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز تاکنون بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ جلد کتاب را به صورت رایگان در اختیار شهروندان و گردشگران قرار داده تا چراغ مطالعه در سومین حرم اهل بیت (ع) همواره روشن بماند.
طرح «پیوند با کتاب» که چند سالی است در شیراز اجرا میشود، شامل ارائه کتابهای متنوع در نقاط مختلف شهر، به ویژه در مجاورت جاذبههای تاریخی است.
در تازهترین مرحله این طرح، ۶۰۰ جلد کتاب با موضوعات گوناگون، از جمله آثار ویژه کودکان، در نزدیکی ارگ کریمخان زند میان شهروندان و گردشگران توزیع شد.
بخشی از کتابهای این طرح توسط مجمع خیرین شهرساز و فرهنگساز شیراز خریداری میشود و بخشی دیگر با مشارکت شهروندان از طریق «سراهای فرهنگ مهربانی» تأمین میشود.
روی جلد این کتابها برچسبی با این پیام نصب شده است: شهروند گرامی، پس از مطالعه کتاب، آن را در اختیار خانواده، اقوام، همسایگان و دوستان قرار دهید یا در مکان عمومی بگذارید تا دیگران نیز بهرهمند شوند.
مسئولان اجرای طرح تأکید دارند که هدف اصلی این اقدام، فراهم کردن دسترسی آسان به کتاب و گسترش فرهنگ مطالعه در میان شهروندان و گردشگران است و امید دارند با استمرار این طرح، سرانه مطالعه در پایتخت ادب ایران افزایش یابد.
منبع: شهرداری شیراز