ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد:هدف رژیم صهیونی و حامیان آن، از حمله به کشور‌های مختلف در خاورمیانه، ناامن کردن جهان است و دولت‌های منطقه باید از خواب غفلت بیدار شوند.

وی ضمن محکومیت تجاوز رژیم صهیونی به یمن و قطر، افزود: هدف این رژیم سفاک، از بین بردن کرامت انسانی و ناامن کردن جهان است ولی ظلم پایدار نیست.

امام جمعه سنندج اضافه کرد: در مکتب رسول خدا بر کرامت و آزادی انسان تاکید شده و اسلام با خونریزی و خشونت مخالف است.

ماموستا رستمی ادامه داد: قتل عام مسلمانان مظلوم به ویژه مردم غزه و کودکان بی گناه و ویران کردن زیرساخت‌ها، نشان می‌دهد رژیم صهیونی باحمایت امریکا و اروپا از جاده انسانیت خارج است.

وی رژیم صهیونی را حیوانی درنده توصیف و اضافه کرد: به طور قطع، خون کودکان بی‌گناه غزه، پرونده این رژیم را سیاه کرده است.

امام جمعه سنندج در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به حلول ماه ربیع‌الاول، اظهار کرد: مردم کردستان در این ماه مبارک، اقدام به برگزاری مولودی‌خوانی و جشن‌های ولادت پیامبر (ص) می‌کنند که نشان از عشق و ارادت آنان به رسول خدا دارد.

ماموستا رستمی اشاره‌ای هم به برگزاری جشن عاطفه‌ها در آستانه بازگشایی مدارس داشت و کمک‌ها و خدمات کمیته امداد و خیرین به خانواده‌ها و دانش‌آموزان بی‌بضاعت را بسیار ارزشمند دانست و بر لزوم ادامه این اقدام خداپسندانه با قوت تاکید کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان هم پیش از خطبه‌ها اظهار کرد: این نهاد سه دستور کار اصلی شامل خدمات پیشگیرانه، ارائه ۱۰۰ نوع خدمت و توانمندسازی مددجویان را مد نظر دارد.

رضا طوسی بر لزوم اثرگذاری خدمات این نهاد برای توانمندسازی مددجویان تاکید کرد و افزود: با وجود منابع محدود، تلاش خود را برای کمک به مددجویان بکار گرفته‌ایم.

وی به برگزاری جشن عاطفه‌ها در آستانه سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این جشن، تامین مایحتاج و نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان نیازمند است که بدون هیچ مشکلی به تحصیل بپردازند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان با اشاره به جذب ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید نوشت افزار و پوشاک مورد نیاز دانش‌آموزان نیازمند، افزود: این لوازم قبل از بازگشایی مدارس، تحویل ۲۵ هزار دانش آموز تحت پوشش خواهد شد.

طوسی یادآور شد: هفته آینده در میادین اصلی شهر‌های استان، اقدام به جمع‌آوری کمک‌های مردم و خیرین برای دانش‌آموزان نیازمند می‌کنند.