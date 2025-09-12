باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از ایفدانا، روابط عمومی سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تعدادی از محصولات آرایشی لب شامل رژلبها، تینت و بالم که در بازار و شبکههای غیررسمی تبلیغ و عرضه میشوند، فاقد هرگونه مجوز قانونی هستند و مصرف آنها میتواند سلامت مردم را به خطر اندازد که عبارتند از: رژلب ماژیکی: KATEN plus رژلب مدادی: matte، آرسیلار، VIOLET، VERSAI (۲۴ ساعته)، EVER BEAUTY مینی تینت لب: Dragon Ranee رژلب ۲۴ ساعته: ALOE، GLAZZI، YANDI بالم لب: Miss Sweet
روابط عمومی سازمان غذا و دارو تأکید کرد واردات، توزیع و عرضه این محصولات بدون کد IRC و مجوز رسمی، قاچاق و غیرمجاز است. مردم میتوانند موارد مشاهدهشده را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.