داستان یک طلوع + فیلم

\n\u0628\ufe0f\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0641\u0631\u0645\u0648\u062f\u0646\u062f: \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0645\u0648\u0633\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0647\u200c\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0631\u0627 \u062f\u06cc\u062f\u0645\u060c \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\u0627\u0646\u200c\u0634\u0627\u0621\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062f\u0646\u0628\u0627\u0644\u0647\u200c\u06cc \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0647\u0645 \u0647\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0637\u0648\u0631 \u0628\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u06cc\u0627\u0648\u0631\u06cc\u062f. \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0628\u0631\u062c\u0633\u062a\u0647 \u0628\u0648\u062f \u0627\u0644\u062d\u0645\u062f\u0644\u0644\u0647. \u0645\u0646 \u0647\u0645 \u0644\u0630\u062a \u0628\u0631\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0646 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u0648 \u0647\u0645 \u062e\u0648\u0634\u062d\u0627\u0644 \u0634\u062f\u0645 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u06cc\u06a9 \u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u062b\u0631\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n