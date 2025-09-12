باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

داستان یک طلوع + فیلم

روایت ابراهیم حاتمی‌کیا از ماجرای آغاز تولید فیلم حضرت موسی علیه‌السلام و دیدار اخیرش با رهبر انقلاب اسلامی را مشاهده می کنید.

ب️اشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب فرمودند: فیلم موسی علیه‌السلام را دیدم، عالی بود.

 ان‌شاءالله دنباله‌ی آن را هم همین‌طور بتوانید بیاورید. خیلی برجسته بود الحمدلله. من هم لذت بردم از دیدن فیلم و هم خوشحال شدم از اینکه یک چنین اثری تولید شد.

 

مطالب مرتبط
داستان یک طلوع + فیلم
young journalists club

روایت حاتمی‌کیا از تولید فیلم حضرت موسی (ع) و دیدار اخیرش با مقام معظم رهبری

داستان یک طلوع + فیلم
young journalists club

حاشیه‌های دیدار رئیس‌جمهور و هیأت وزیران با رهبر انقلاب + فیلم

داستان یک طلوع + فیلم
young journalists club

تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب «پاسیاد پسر خاک» رونمایی شد + فیلم

داستان یک طلوع + فیلم
young journalists club

روایت رهبرانقلاب از کودتای ۲۸ مرداد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آسیب به طبیعت در آخرین روزهای تابستان + فیلم
۶۱۶

آسیب به طبیعت در آخرین روزهای تابستان + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۴
صدای خاموش برای غزه + فیلم
۴۲۷

صدای خاموش برای غزه + فیلم

۲۲ . شهريور . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.