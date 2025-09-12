باشگاه خبرنگاران جوان - ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور سازمان راهداری، آخرین وضعیت راههای کشور را تشریح کرد و گفت: تردد از آزاد راه تهران- شمال و محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) تا اطلاع بعدی ممنوع است.
وی افزود: ترافیک در محورهای چالوس مسیر شمال به جنوب حدفاصل مرزن آباد تا مجلار و محدودههای دزبن و انارک و ولی آباد، محور هراز مسیر جنوب به شمال محدودههای گزنک، شاهاندشت و سه راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب محدودههای سه راهی چلاو، محمدآباد و بایجان و حدفاصل وانا تا آب اسک و در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب محدوده دماوند سنگین است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور سازمان راهداری تصریح کرد: همچنین ترافیک در آزادراه رشت قزوین حد فاصل پارک جنگلی سراوان تا امامزاده هاشم و محدودههای رودبار منجیل و شیرین سو و آزاد راه پردیس- تهران حدفاصل تونل شماره ۴تا تونل شماره یک سنگین است.
محرابی نیا بیان کرد:تردد در محور قدیم تهران- بومهن (رفت و برگشت)، آزادراه قزوین - رشت، آزادراه تهران -پردیس، محور فیروزکوه مسیر جنوب به شمال و آزادراه تهران - شمال مسیر شمال به جنوب روان است.
وی در ادامه گفت: آزادراه قزوین - رشت دارای بارش پراکنده باران، محور چالوس دارای مه گرفتگی در ارتفاعات و سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
محرابی نیا همچنین به مسافران توصیه کرد که پیش از سفر برای آگاهی از آخرین وضعیت جادههای کشور با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.