نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: معادله نه جنگ نه صلح، جنگ روانی دشمن برای القای ناامیدی در کشور است

آیت االله محمد عبادی زاده در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: با این معادله فضای جامعه ملتهب می‌شود و دولت و ملت در بلاتکلیفی قرار می‌گیرند.

وی گفت: اجرای این طرح هزینه‌های زیادی را تحمیل می‌کند و طرح‌های نیمه تمام و سرمایه‌ها هدر می‌رود.

امام جمعه بندرعباس افزود: سرمایه گذاران بدون توجه به این معادله در عرصه تولید ورود کنند و دولتمردان هم با حضور میدانی در فضا‌های کار و تلاش پشتیبان آنها باشند.

آیت االله محمد عبادی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری درباره تامین کالا‌های اساسی گفت: تشکیل ستاد راهبردی برای معیشت مردم از جمله اقدامات مهم دولت در این زمینه بود.

وی افزود: هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و مهار تورم از جمله اهداف این ستاد است.

خطیب جمعه بندرعباس گفت: رسانه‌ها هم امید و سازندگی را روایت کنند تا دشمن به اهداف شوم خود دست نیابد.