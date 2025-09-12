باشگاه خبرنگاران جوان - در پی درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی جماعتی از اعضای دفتر بیت امام خمینی (ره)، معاوناول رئیسجمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
انالله و اناالیه راجعون
درگذشت حجتالاسلام والمسلمین محمدعلی جماعتی، از یاران صمیمی و خدمتگزار امام خمینی (ره) و از اعضای دفتر ایشان، موجب تاثر و تاسف شد.
آن روحانی نواندیش، زندگی خود را در راه پشتیبانی از انقلاب اسلامی، همراهی با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و پاسداری از آرمانهای رهبر فقید انقلاب اسلامی گذراند و یاد و نام نیکشان در خاطر یاران راستین انقلاب ماندگار خواهد بود.
اینجانب این سوگ را به خاندان گرامی جماعتی، بستگان، شاگردان و دوستداران آن فقید سعید و به ویژه به بیت معزز امام خمینی (ره) تسلیت عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و غفران الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.