باشگاه خبرنگاران جوان؛ هانیه محمدی- حجت‌الاسلام حسینی امام جمعه بافق در خطبه این هفته نمازجمعه بافق با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره خرما، آن را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی شهرستان دانست و تأکید کرد که مسئولان باید مشکلات کشاورزان را هرچه سریع‌تر رفع کنند.

وی با بیان اینکه جشنواره خرما نقش مهمی در معرفی تولیدات و توانمندی‌های شهرستان دارد، افزود: به گفته استاندار یزد خرمای بافق جایگاه خود را در استان و کشور پیدا کرده است، اما اگر مشکل خاموشی چاه‌های کشاورزی ادامه پیدا کند، در آینده باید به جای جشنواره خرما، جشنواره کُنده خرما برگزار شود.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: از مسئولان شهرستان و استان می‌خواهیم هرچه سریع‌تر این موضوع را حل کنند و به داد کشاورزان این منطقه برسند.

وی از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان جشنواره تشکر کرد و خاطرنشان ساخت که این جشنواره می‌تواند به توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و معرفی ظرفیت‌های شهرستان کمک شایانی کند.

خطیب جمعه بافق ادامه داد: استاندار یزد در سفر به بافق به این نکته اشاره کرد که به همان اندازه که از سرمایه‌های شهرستان بهره‌برداری شده، هزینه نشده است؛ این درک درستی است و می‌خواهیم این مسئله پیگیری شود تا حق بافق ضایع نشود.

او به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور و هیئت دولت اشاره کرد و گفت: مسئولان باید راوی موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشور باشند و نه صرفاً ضعف‌ها؛ می‌پذیریم که مشکلاتی وجود دارد، اما نباید مردم را با بازگو کردن مسائل نگران‌کننده دلسرد کنیم.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان، پیگیری مشکلات مردم است؛ دولت باید تلاش کند کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در بازار به اندازه کافی موجود باشد.

امام جمعه بافق ادامه داد: امروز بازار ما نیاز به نظم و انضباط دارد چراکه می‌بینیم که یک کالای یکسان در فروشگاه‌های مختلف قیمت‌های متفاوتی دارد؛ آرامش و دلگرمی مردم باید اولویت باشد و نباید اجازه دهیم مردم دلسرد شوند.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب همچنین بر استفاده از نخبگان تأکید کردند؛ شهرستان ما نیز دارای جوانان نخبه در حوزه معدن، کشاورزی و دیگر زمینه‌هاست، اما متأسفانه به این ظرفیت‌ها بها داده نمی‌شود.

امام جمعه بافق افزود: جنایات رژیم صهیونیستی که قوانین بین‌المللی و حریم هوایی را نقض می‌کند و مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد، باید با جدیت پیگیری شود. ما باید به دولت‌ها توصیه کنیم که ارتباط خود با اسرائیل را قطع کنند.

در پایان نیز حجت‌الاسلام حسینی به اهمیت افزایش وقفیات و ترویج فرهنگ وقف در شهرستان اشاره کرد و گفت: توجه به این موضوع اولویت مهمی برای توسعه فرهنگی و اجتماعی است و باید پیگیری شود.