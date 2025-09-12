باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیپلمات‌ها گفتند کشور‌های عضو اتحادیه اروپا روز جمعه موافقت کردند که تحریم‌های مرتبط با اوکراین علیه بیش از ۲۵۰۰ فرد و نهاد روسی، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور، را برای شش ماه دیگر تمدید کنند.

دیپلمات‌ها که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفتند، اعلام کردند که سفرای کشور‌های عضو این بلوک ۲۷ عضوی، پیش از مهلت قانونی روز دوشنبه، این اقدام را تأیید کردند، پس از آن که مجارستان و اسلواکی از درخواست‌های خود برای حذف تعدادی از افراد از لیست سیاه صرف‌نظر کردند.

اتحادیه اروپا بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه را در ۱۵ سپتامبر ارائه خواهد کرد

ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که بسته بعدی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ارائه خواهد شد.

او در مصاحبه‌ای که توسط رادیو فرانس اینتر پخش شد، گفت: «روز دوشنبه، اتحادیه اروپا یک بسته تحریم جدید ارائه خواهد کرد که برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، به طور مستقیم با او هماهنگ شده است.»

سرویس خبری Politico Europe پیش از این گزارش داده بود که کمیسیون اروپا ممکن است در پایان این هفته پیشنهاد رسمی خود را در مورد نوزدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی ارائه دهد. بر اساس این گزارش، بروکسل قبلاً مشورت با سفرای اتحادیه اروپا در مورد محدودیت‌های جدید علیه مسکو را آغاز کرده است.

طرف روسی بارها بر ماهیت غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه اعمال شده علیه خود تأکید کرده و اشاره کرده است که این تحریم‌ها به آغازکنندگان آن اقدامات نیز آسیب می‌رساند.

منبع: خبرگزاری فرانسه