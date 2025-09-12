اتحادیه اروپا موافقت کرد تحریم‌های مرتبط با اوکراین علیه بیش از ۲۵۰۰ روس و نهاد را تمدید کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیپلمات‌ها گفتند کشور‌های عضو اتحادیه اروپا روز جمعه موافقت کردند که تحریم‌های مرتبط با اوکراین علیه بیش از ۲۵۰۰ فرد و نهاد روسی، از جمله ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور، را برای شش ماه دیگر تمدید کنند.

دیپلمات‌ها که به شرط ناشناس ماندن سخن می‌گفتند، اعلام کردند که سفرای کشور‌های عضو این بلوک ۲۷ عضوی، پیش از مهلت قانونی روز دوشنبه، این اقدام را تأیید کردند، پس از آن که مجارستان و اسلواکی از درخواست‌های خود برای حذف تعدادی از افراد از لیست سیاه صرف‌نظر کردند.

اتحادیه اروپا بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه را در ۱۵ سپتامبر ارائه خواهد کرد

ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت که بسته بعدی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ارائه خواهد شد.

او در مصاحبه‌ای که توسط رادیو فرانس اینتر پخش شد، گفت: «روز دوشنبه، اتحادیه اروپا یک بسته تحریم جدید ارائه خواهد کرد که برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، به طور مستقیم با او هماهنگ شده است.»

سرویس خبری Politico Europe پیش از این گزارش داده بود که کمیسیون اروپا ممکن است در پایان این هفته پیشنهاد رسمی خود را در مورد نوزدهمین بسته تحریم‌های ضد روسی ارائه دهد. بر اساس این گزارش، بروکسل قبلاً مشورت با سفرای اتحادیه اروپا در مورد محدودیت‌های جدید علیه مسکو را آغاز کرده است.

طرف روسی بارها بر ماهیت غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه اعمال شده علیه خود تأکید کرده و اشاره کرده است که این تحریم‌ها به آغازکنندگان آن اقدامات نیز آسیب می‌رساند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: تحریم روسیه ، اتحادیه اروپا
خبرهای مرتبط
ضرر یک تریلیون یورویی اروپا درپی تحریم روسیه
زلنسکی: با ترامپ درباره تحریم روسیه گفت‌و‌گو کردیم
آمریکا: پیامد‌های تحریم‌های جدید علیه روسیه را ارزیابی کرده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
روسیه و چین با محکوم کردن حمله اسرائیل به قطر درباره پیامد‌های وخیم آن هشدار دادند
قطر درباره سکوت شورای امنیت سازمان ملل در برابر قانون جنگل هشدار داد
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
آخرین اخبار
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد
انگلیس ۱۰۰ تحریم جدید علیه روسیه اعمال کرد
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
تخلیه آکادمی نیروی دریایی آمریکا پس از تهدید و مجروح شدن یک نفر
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
۱۱ سپتامبر بهانه ای برای جنایات و استعمارگری آمریکا بود
محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل
طالبان خواستار بازگرداندن هلیکوپترهای افغانستان شد
افغانستان محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و چین
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
لغو قرارداد آمو دریا؛ اقتصاد افغانستان متمایل به کشورهای منطقه
آزادی بیش از ۱۸۰ زندانی افغانستانی‌ در هفته گذشته
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
روسیه ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
وکلای بولسونارو قصد دارد به حکم صادره اعتراض کند
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
روسیه و اوکراین: جنگ ابدی یا صلح شکننده؟
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
شرکت هواپیمایی ایرلندی احتمالا دیگر پروازهای خود به سرزمین‌های اشغالی را از سرنمی‌گیرد
وال استریت ژورنال: کشور‌های عربی به دنبال پاسخ هماهنگ به اسرائیل هستند
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
احزاب مخالف دولت آلمان خواستار حمایت از اقدامات اتحادیه اروپا علیه رژیم صهیونیستی شدند
اردن خواستار حفاظت شورای امنیت از منطقه شد؛ مصر: اسرائیل درپی طولانی کردن جنگ غزه است