باشگاه خبرنگاران جوان - کریم فاخری رئیس پلیس راهور خرم‌آباد با اشاره به برگزاری بازی بین تیم‌های خیبر و فجر سپاسی در ورزشگاه تختی اظهار کرد: به مناسبت برگزاری این مسابقه که روز پنجشنبه ۲۱ شهریورماه عصر در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار می‌شود، محدودیت‌های ترافیکی در حوزه این ورزشگاه برقرار خواهد شد.

وی افزود: از میدان عدالت تا میدان پلیس به سمت ورزشگاه تختی محدودیت ترافیکی اعمال می‌شود و امکان تردد با خودرو شخصی وجود ندارد.

رئیس پلیس راهور لرستان به نحوه ورود تماشاگران اشاره کرد و گفت: آقایان از درب شرقی و بانوان محترم از درب غربی ورزشگاه که از سمت بلوار جانبازان و محدوده مخابرات است، وارد ورزشگاه شوند.

فاخری از همشهریان عزیز درخواست کرد: با پلیس همکاری لازم را به عمل‌آورند تا این بازی بدون مشکل برگزار شود.

منبع: پلیس لرستان