پیشبه سوی ششمین قهرمانی کشتی در جهان؛پیشبینی سایت آمریکایی از ۲ طلای ایران در جهانی کشتی آزاد
باشگاه خبرنگاران جوان - کریم فاخری رئیس پلیس راهور خرمآباد با اشاره به برگزاری بازی بین تیمهای خیبر و فجر سپاسی در ورزشگاه تختی اظهار کرد: به مناسبت برگزاری این مسابقه که روز پنجشنبه ۲۱ شهریورماه عصر در ورزشگاه تختی خرمآباد برگزار میشود، محدودیتهای ترافیکی در حوزه این ورزشگاه برقرار خواهد شد.
وی افزود: از میدان عدالت تا میدان پلیس به سمت ورزشگاه تختی محدودیت ترافیکی اعمال میشود و امکان تردد با خودرو شخصی وجود ندارد.
رئیس پلیس راهور لرستان به نحوه ورود تماشاگران اشاره کرد و گفت: آقایان از درب شرقی و بانوان محترم از درب غربی ورزشگاه که از سمت بلوار جانبازان و محدوده مخابرات است، وارد ورزشگاه شوند.
فاخری از همشهریان عزیز درخواست کرد: با پلیس همکاری لازم را به عملآورند تا این بازی بدون مشکل برگزار شود.
منبع: پلیس لرستان