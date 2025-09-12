باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز جمعه گفت که چین با آخرین تحریمهای اعمال شده توسط ایالات متحده علیه افراد و نهادهای مرتبط با گروه انصارالله در یمن، از جمله چندین شرکت چینی، مخالف است.
لین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که پکن «مخالف قاطع» تحریمهای یکجانبه است و این اقدام را «قضاوت فرامرزی» خواند و اظهار داشت که این اقدام نقض قوانین بینالمللی و هنجارهای حاکم بر روابط بینالمللی است.
در همین حال، ایالات متحده استدلال کرد که نهادهای هدف قرار گرفته شده، به تأمین مالی انصارالله و حملات آنها به پرسنل و داراییهای آمریکا در دریای سرخ و همچنین متحدانش کمک میکنند.
وزارت خزانه داری آمریکا در تازهترین اقدام خود علیه انصارالله یمن، تحریمهایی را مرتبط با این جنبش اعمال کرد. گفته شده در این اقدام آمریکا، ۳۲ فرد و نهاد و همچنین ۴ کشتی هدف قرار گرفتهاند.
در میان اهداف، چندین شرکت مستقر در چین وجود دارند که به ادعای خزانهداری به حمل و نقل قطعات نظامی کمک کردهاند و همچنین شرکتهای دیگری که ارسال کالاهای دو منظوره به انصارالله کمک میکنند. خزانهداری اعلام کرد که این تحریمها همچنین فروشندگان نفت و شرکتهای کشتیرانی مرتبط با انصارالله را هدف قرار میدهد.
