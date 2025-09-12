امام جمعه موقت گرگان بر ضرورت حفظ روحیه امید و تلاش جهادی در دولت و جامعه تاکید کرد و داشتن روحیه جهادی و امید را راه شکست معادله تحمیلی دشمن دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ، حجت‌الاسلام محمد مهاجرمازندرانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان با اشاره به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با رییس جمهور و اعضای هیات دولت، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد رخوت و یأس در جامعه، هزینه‌های جنگ را به صورت روانی به ملت ما تحمیل کند، اما رهبر معظم انقلاب بر ضرورت شکستن این معادله و حفظ روحیه نشاط، تلاش و امید در میان مسئولان و مردم تأکید کردند.

وی در ادامه بر اهمیت انتقاد دلسوزانه و سازنده تاکید کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب بار‌ها با وجود تمجید از تلاش‌های دولت، انتقادات سازنده خود را مطرح کرده‌اند که این بهترین الگو برای همه ما است. انتقاد باید مشفقانه، منصفانه و همراه با مهربانی باشد تا موجب رشد و پیشرفت شود.

حجت‌الاسلام مهاجرمازندرانی با تاکید بر ضرورت توجه به موضوعات اقتصادی گفت: رهبر معظم انقلاب به دولت هشدار داده‌اند که باید هم‌اکنون برای تامین انرژی زمستان، تثبیت قیمت‌ها و کنترل تورم برنامه‌ریزی کند و از ایجاد نگرانی‌های روانی در بازار ارز جلوگیری شود.

امام جمعه گرگان درباره حرکت کاروان بین‌المللی «ثمود» گفت: این کاروان که با حضور فعالان مدنی و چهره‌های شناخته شده از بیش از ۴۰ کشور جهان به سمت غزه حرکت کرده، فراتر از یک سفر تجاری، نمادی از مقاومت، کرامت انسانی و حمایت جهانی از مردم مظلوم فلسطین است.

وی افزود: با وجود حملات و محدودیت‌ها، این حرکت نشان‌دهنده امید به پیروزی عدالت و شکست ظلم در جهان است و انزوای رژیم صهیونیستی را در سطح بین‌المللی بیشتر می‌کند.

خطیب جمعه گرگان با اشاره به برخی هجمه‌ها به ورزشکاران ایرانی که در میادین بین‌المللی به نشانه ارادت به نظام اسلامی سلام نظامی می‌دهند، اظهار کرد: این حرکت، عملی صالح و مورد رضای خداوند است که دشمن را به خشم می‌آورد.

امام جمعه گرگان با انتقاد از سیاست‌های برخی کشور‌های عربی که پایگاه‌های نظامی در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده‌اند، گفت: برخلاف دستورات قرآن کریم، برخی دولت‌های منطقه، دشمنان اسلام را به عنوان متحد انتخاب کرده‌اند و این خیانت به امت اسلامی است.

وی تاکید کرد: تنها راه نجات جهان اسلام، اتحاد، بیداری و تشکیل ائتلاف جهانی اسلامی برای مقابله با نقشه‌های شوم استکبار است.

منبع: ایرنا