پیکر دکتر غلامرضا باهر از شاگردان دکتر قریب و سرپرست پزشکی برخی علمای قم امروز تشییع و در قبرستان باغ بهشت به خاک سپرده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر غلامرضا باهر از شاگردان دکتر محمد غریب بنیانگذار طب اطفال ایران و سرپرست پزشکی برخی علمای قم پس از گذراندن عمری ۸۴ ساله ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع با اقامه نماز آیت الله بوشهری بر پیکر دکتر باهر در مسجدمصطفی خمینی (ره) برگزار شد و پس از پایان مراسم تشیع، پیکر مرحوم غلامرضا باهر در قبرستان باغ بهشت قم آرام گرفت.

این پزشک پیشکسوت، اول تیر ۱۳۲۰ در شهر قم، محله «چهار مردان» متولد شد.

دوران تحصیل خود را در مدرسه «ملی محمدیه» و دبیرستان «دین و دانش» طی کرد و در این مقطع از درس شهیدان بهشتی و مفتح و آقایان مکارم شیرازی و مصباح زاده منجم بهره جست.

دکتر باهر در همان ایام که زبان فرانسه می‌خواند بنا به توصیه شهید بهشتی، شروع به آموختن زبان انگلیسی کرد؛ و یک ساعت را به فرانسه و ساعت بعد را با استادی وی به انگلیسی اختصاص داد.

دوره متوسطه را تا سال ۱۳۴۱ در دبیرستان «حکمت»، به پایان برد. در همین سال، وارد دانشکده پزشکی دانشگاه تهران شد و در ۱۳۴۷، دوره طب عمومی را به انجام رساند. در ۱۳۴۷ مشمول نظام وظیفه شد و در حین انجام خدمت سربازی از ۱۳۴۷-۱۳۴۹ در پادگان منظریه قم، به طور نیمه وقت در بیمارستان آیت الله العظمی گلپایگانی (ره) که درمانگاهی بیش نبود و در مکانی به نام قلعه مبارک‌آباد واقع شده بود، انجام وظیفه نمود. پس از اتمام سربازی به دستور آیت الله گلپایگانی، بنیان نوین بیمارستان گلپایگانی را پایه‌ریزی می‌کنند.

دکتر باهر دوره تخصصی خود را در رشته کودکان از ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۵ در مرکز طبی کودکان تهران گذراند. به دستور مرحوم استاد دکتر قریب و آقای دکتر رضا معظّمی مدّتی را در بیمارستان رازی و قلب شهید رجایی به تحصیل در رشته پوست و قلب اطفال سپری کرده است و چند بار هم برای طی دوره‌های کوتاه مدت تخصصی از جمله مطالعه روی پوست و قلب کودکان و نیز نواقص ایمونولوژیک و ژنتیک اطفال به خارج از کشور سفر کرد.

در ۱۳۵۶، دکتر باهر به دلیل بر عهده داشتن مسئولیت بیمارستان گلپایگانی قم یکی از شخصیت‌های دست اندرکار و از شاهدان عینی و منحصر‌به‌فرد قیام ۱۹ دی ماه بوده است.

از ۱۳۵۷، سرپرستی گروه پزشکی امام خمینی (ره) در قم و نیز در تهران (پس از انتقال امام (ره) به تهران در پی عارضه قلبی) به عهده دکتر باهر بود. همچنین سرپرستی گروه پزشکی حضرات آیات عظام گلپایگانی، مرعشی نجفی، حائری یزدی، صفائی خوانساری، مولائی (تولیت آستانه قم) و بسیاری دیگر از علما نیز با وی بوده است.

دکتر باهر در سال ۱۳۶۴ به عنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی قم انتخاب شد و به تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی در بیمارستان آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره) همت گماشت. از ۱۳۶۷ به مدت دو سال در سمت معاونت آموزشی واحد پزشکی دانشگاه تهران مشغول به خدمت بود.

در طی این سال‌ها تدریس دروس اخلاق پزشکی، اطفال و پوست در واحد پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی قم و تدریس دروس مربوط به اطفال در دانشگاه پرستاری و مامایی تهران نیز به عهده آن مرحوم بوده است.

کتاب شعری به نام طلیعه باهر مشتمل بر هشت دفتر در: توحید، مدایح و مراثی اهل بیت عصمت و طهارت (ع)؛ سروده‌های من برای دیگران و سروده‌های دیگران برای من؛ عاشقانه‌ها، عارفانه‌ها، بهاریه‌ها؛ اندر مرثیت عزیزان، نصایح، اندرز‌ها و عبرتها؛ نثرگونه‌ها؛ و مطایبات از وی به چاپ رسیده است.

منبع:صدا و سیما