رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال برآورد می‌شود که تولید برنج به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برآوردهای اولیه حاکی از آن بود که حدود ۲ میلیون تن برنج تولید شود، درحالیکه با برداشت برنج پیش بینی می شود که تولید به یک میلیون و ۸۰۰ هزارتن برسد.

به گفته وی، با احتساب سرانه مصرف برنج نیاز به واردات داریم، هرچند برخی خانوارها ذائقه برنج ایرانی نیست که براین اساس نیاز است تشکل ها، سازمان تعاون روستایی و دولت ورود کنند تا برنج در انبارها بدون ثبت در سامانه دپو نشود.

عالمی ادامه داد: دپو برنج در انبارها بدون ثبت در سامانه موجب شده تا سوداگران پس از مدتی چندبرابر قیمت محصول در بازار عرضه کنند، از این رو بدنبال آن هستیم که کشاورزان کل تولید را به طور مستقیم وارد بازار کنند و تنها مابه التفاوت تولید داخل با سرانه مصرف از طریق واردات جبران کنیم.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه پتانسیل افزایش تولید برنج با با استفاده از ارقام‌پرمحصول، ورود دانش به بخش کشاورزی و افزایش بهره وری آب وجود دارد، افزود: با توجه به ناترازی برق و بحران خشکسالی، شرایط کشاورزان مساعد نبود، اما با این وجود میزان تولید برنج کاهشی نداشت و تنها مابه التفاوت نیاز باید وارد کنیم.

به گفته وی، هزینه های تولید کشاورزان با ارز آزاد است که براین اساس واردات با ارز ۲۸ هزارتومانی عادلانه نیست چراکه این اختلاف قیمت موجب شده کشاورزان نتوانند در بازار رقابتی، رقابت داشته باشند. هرچند با سامانه جامع انبارها، حذف واسطه ها و عرضه مستقیم بدنبال آن هستیم که اختلاف چشمگیری بین بازار تولید تا مصرف وجود نداشته باشد، درحالیکه اکنون بدلیل آنکه برنج تا زمان عرضه به بازار چند دست می‌چرخد، اختلاف قیمت بالاست‌.

عالمی گفت: اکنون قیمت برنج از زمان تولید تا بازار مصرف چندبرابر رشد داشته است که این موضوع توجیهی ندارد، از این رو نیاز است که سیاست الگوی کشت با هماهنگی وزارتخانه و شرکت های ذی ربط باشد تا سیاست و برنامه ها اجرایی شود، در غیراین صورت روی کاغذ می ماند که براین اساس بالابردن بهره وری بی نتیجه می ماند.

