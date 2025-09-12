امام جمعه اهواز گفت: مردم کشورمان در دفاع مقدس ۱۲ روزه حماسه آفرینی کردند و مسئولان هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در خطبههای امروز نماز جمعه اهواز با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با هیات دولت افزود: ایشان بر اولویتسنجی مسائل توسط مدیران کشور تاکید داشتند که انتظار میرود سخنان ارزشمند رهبر فرزانه انقلاب سرلوحه کار مدیران استانی و کشوری قرار گیرد.
وی ادامه داد: مردم کشورمان در دفاع مقدس ۱۲ روزه حماسه آفرینی کردند و مسئولان هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات مردم از جمله معیشتی، گرانی کالاها و محصولات تلاش و همت کنند.
امام جمعه اهواز تاکید کرد: گرانیهای خودسرانه، آسیب جدی به معیشت مردم وارد میکند که انتظار میرود تخلفات توسط قوه قضاییه به صورت جدیتر پیگیری شود چرا که معیشت مردم به صورت جدی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با اشاره به آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم خاطر نشان کرد: این آتش سوزی موجب انتشار دود و افزایش آلودگی هوا در شهرهای مختلف استان شده است و این موضوع از طریق دیپلماسی باید پیگیری و حل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تاکید بر اخلاقمداری و رعایت حجاب و عفاف در جامعه اسلامی گفت: ارزش هر جامعه با نظام ارزشی جامعه آن رابطه مستقیمی دارد و اگر بنا بر رذائل اخلاقی و ثروت اندوزی باشد این جامعه پایههای سستی خواهد داشت.
خطیب جمعه اهواز ادامه داد: موضوع اشتغال جوانان نیز باید به صورت جدی پیگیری شود؛ شرکتهای بزرگ استان با اضافه کردن خط تولید میتوانند در زمینه اشتغالزایی کارهای اساسی کنند.
منبع صدا و سیما