باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فولاد امروز (جمعه) در نشست خبری پیش از دیدار فردا مقابل پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر فوتبال، با تبریک روز سینما، یاد مرحوم علی انصاریان را به عنوان یک فوتبالیست بازیگر، گرامی داشت و درباره شروع دوباره لیگ گفت: دیدار مهمی پیش روی فولاد است. با توجه به اینکه در دو هفته ابتدایی نتوانستیم امتیازاتی به دست بیاوریم، بازی فردا برای ما یک فرصت مناسب است تا هم بازی خوبی ارائه کنیم و هم امتیاز بگیریم. هدفمان کسب امتیاز است. میدانیم با یکی از مدعیان اصلی لیگ بازی میکنیم و حریف نتایج خوبی در دو هفته ابتدایی گرفته است. هر دو تیم روز راحتی را در پیش نخواهند داشت. انگیزه زیادی داریم و با توجه به تعطیلی لیگ، تمرینات خوبی انجام دادیم و تلاش کردیم نقاط ضعفمان را بیشتر پوشش بدهیم.
وی افزود: آماده رویارویی با پرسپولیس هستیم و در شرایطی قرار داریم که باید امتیاز خوبی از این دیدار بگیریم. امیدوارم بازی خوبی انجام شود و هوادارانی که به استادیوم میآیند از تماشای آن لذت ببرند.
سرمربی تیم فولاد در ادامه در واکنش به محدودیتهای مالی برای جذب بازیکن، تصریح کرد: چالشهای زیادی را از شروع فصل پشت سر گذاشتیم. انگیزه بازیکنان برای نشان دادن توانایی خود در زمین اهمیت زیادی دارد. بازیکنان با ورود وحید امیری، انگیزه متفاوتی پیدا کردهاند. او از لحاظ شخصیتی و فنی میتواند به فولاد کمک کند و استقبال خوبی از این بازیکن شد. البته نقاط ضعفی داریم که باید برطرف کنیم.
گلمحمدی ادامه داد: در دفاع کردن باید سختگیری بیشتری داشته باشیم؛ مانند گلی که در دیدار با ملوان دریافت کردیم. نیمه اول فوقالعادهای داشتیم، اما گل بدی خوردیم. باید از این صحنهها و اتفاقات درس بگیریم. امیدوارم فولاد به شرایطی دچار نشود که راحت گل بخورد. باید این مسئله را به خوبی پوشش بدهیم و درباره آن بحث و تمرین شده است. امیدوارم بتوانیم از موقعیتهای گلزنی استفاده کنیم. در ۲ هفته اول با توجه به کیفیت بازیهای گذشته، حقمان این نبود که امتیازی از دو مسابقه کسب نکنیم. البته به بازی خوب امتیاز نمیدهند و برای امتیاز گرفتن باید گل بزنید.
وی تاکید کرد: هدف ما این است که بازی خوبی ارائه کنیم و به امتیاز برسیم که باید در دو بخش (دفاع و گلزنی) قوی باشیم. باید بتوانیم خودمان باشیم و انگیزه خود را حفظ کنیم. دیدار با پرسپولیس برای بازیکنان فرصتی است تا توانایی خودشان را نشان بدهند. البته حریف هم انگیزه متفاوت و زیادی دارد، اما بازیکنان فولاد باید تمرکز خوبی در زمین داشته باشند.
سرمربی فولاد در ادامه درباره استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی در تمام بازیهای لیگ برتر، خاطرنشان کرد: همانطور که تاج گفته بود، هدف از ورود VAR این بود که مشکلات داوری را کم کند، نه اینکه به مشکلات اضافه کند. در نهایت هم داور وسط باید تصمیم نهایی را بگیرد. در هفتههای اول شاهد اتفاقات عجیبی بودیم، اما خیلی مهم است مربیان و بازیکنان آرامش داشته باشند. نتایج باید بر اساس تصمیم داور و عدالت رقم بخورد، نباید با وجود VAR، اتفاق عجیبی در بازیها بیفتد. مقابل ملوان از داوری حسن اکرمی لذت بردیم و حس نکردیم که او تصمیم بدی میگیرد. به همه داوران ایرانی ایمان کامل دارم و میدانم اگر آنها آرامش ذهنی داشته باشند، بدون VAR هم میتوانند سختترین بازیها را بدون مشکل سوت بزنند.
گلمحمدی در ادامه درباره برگزاری بازی با پرسپولیس در ورزشگاه شهر قدس به جای ورزشگاه آزادی، گفت: ورزشگاه هرچه شیکتر و مجهزتر باشد، هواداران میتوانند از بازی لذت ببرند. بازیکنان و مربیان هم روی زمین خوب میتوانند تاکتیکهای خود را پیاده کنند و این همان هدف فوتبال است. همه کسانی که درگیر فوتبال هستند، با وجود همه مشکلات تاکنون این رشته را رها نکردهاند. فوتبال بخش مهمی از زندگی هواداران است. باید به احترام هواداران نسبت به فوتبال، بهترین استفاده را کرد و بهترین امکانات را در اختیارشان قرار داد. فوتبال به افزایش نشاط و روحیه مردم هر کشوری کمک میکند و آن را بالا میببرد.
سرمربی فولاد درباره رویارویی امیری با تیم سابقش یعنی پرسپولیس هم اظهار داشت: این اتفاقات در فوتبال حرفهای میافتد. همه بازیکنان و مربیان باید انتظار این اتفاقات را داشته باشند. وحید نه فقط برای پرسپولیس، برای فوتبال ملی و همه فوتبالدوستان ما از جایگاه ویژهای برخوردار است و همه او را از لحاظ شخصیتی و فنی دوست دارند. فردا یک بازی معمولی در دوران حرفهای امیری است که او باید روی آن تمرکز کند. جدایی از پرسپولیس نباید روی کیفیت فنی و روحی امیری تأثیر بگذارد که میدانم این اتفاق میافتد. این مسئله میتواند باعث افزایش انگیزه خودش باشد و باید مدیریت خوبی داشته باشد. امیری فردا میتواند کمک زیادی به فولاد کند.
وی در ادامه درباره مصدومان فولاد برای بازی با پرسپولیس یادآور شد: تورنمنت کافا دو مصدوم روی دست ما گذاشت. علی نعمتی که اوضاع خوبی ندارد و یوسوپوف که طول درمان او یک یا دو ماه خواهد بود. سنگرگیر هم مصدوم است و یکی دو هفته برای اینکه شرایط بازی پیدا کند، زمان نیاز دارد.
دیدار تیمهای پرسپولیس و فولاد خوزستان از هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور فردا (شنبه) از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد.