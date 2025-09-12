مردم انقلابی خوزستان در راهپیمایی جمعه‌های خشم، جنایات رژیم کودک کش اسرائیل را محکوم کردند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- مردم همیشه در صحنه استان پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه با شرکت در مراسم راهپیمایی جمعه‌های خشم ضمن اعلام حمایت از مردم بی دفاع و مظلوم غزه و فلسطین، جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.

مردم بصیر استان خوزستان در این راهپیمایی با سردادن شعار‌های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا خواستار پایان جنایات رژیم کودک کش و محکومیت این اقدامات ددمنشانه از سوی مجامع بین المللی شدند.

مردم انقلابی اهواز هم پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه با حضور در راهپیمایی جمعه‌های خشم جنایات رژیم صهیونی در غزه و فلسطین را محکوم کردند.

منبع صدا و سیما 

برچسب ها: راهپیمایی در اهواز ، حمایت از غزه
