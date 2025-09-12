فرماندار خداآفرین گفت: در روزهای آتی راه ۱۱ روستای این شهرستان به طول ۳۰ کیلومتر و با ۶۰ میلیارد تومان هزینه از سوی شرکت تجارت گستران افق آسفالت‌ریزی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی - حاتمی فرماندار خداآفریندر بازدید از روند زیرسازی راه این روستا‌ها به همراه مدیر عامل این شرکت گفت: برای اجرای آسفالت راه این روستا‌ها هیچ‌گونه منابع دولتی صرف نشده است، زیرسازی برخی راه‌ها با کمک خود اهالی و برخی دیگر نیز با امکانات راهداری شهرستان انجام شده و آسفالت آن نیز با هزینه این خیّر به صورت رایگان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: از ۵۶۰ کیلومتر راه روستایی این شهرستان، تا کنون تنها ۳۲ درصد آن یعنی ۱۸۰ کیلومتر آسفالت شده است، با آسفالت‌ریزی این ۳۰ کیلومتر، طول آسفالت راه روستایی خداآفرین با حدود ۱۶ درصد رشد به ۲۱۰ کیلومتر خواهد رسید.

وی هم‌چنین اضافه کرد: افزون بر این، به همت همین شرکت، ۱۶ هزار متر مربع معابر شهر خمارلو و شش هزار مترمربع هم از معابر شهر عاشقلو با هزینه پنج میلیارد تومان به صورت خیری آسفالت‌ریزی شده است.

