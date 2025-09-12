باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل ۲۱ شهریور در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: در موضوع مذاکره با آژانس انرژی اتمی باید فرصت دهیم تا توضیح دهند قبل از اینکه توضیح دهند حرف می‌زنیم و بعداً می‌بینیم که اشتباه بوده است. مجلس محترم نیز با قوت قانون نوشتند و مشخص کردند که مذاکره با آژانس چگونه پیش برود، اما باید مواظب باشند که طبق همان مصوبه اقدامات عملی شود.

وی ادامه داد: بقیه مسئولان هم متوجه این موضوع هستند، چون قبلاً رفتار رژیم خبیث را دیدند، پس هوشیار باشند طرف مقابل ما تنها آژانس نیست بلکه آمریکا و اسرائیل هم هستند.

امام جمعه تبریز با بیان اینکه نیرو‌های مسلح هیچ وقت گول لبخند آنها را نمی‌خورد و در مقابل توطئه آنها هوشیار است، اظهار کرد: ما در عین حال که از دولت محترم حمایت می‌کنیم، اما همیشه شفاف اعلام می‌کنیم که هیچگونه اعتمادی به غرب نداریم. اگر مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم انجام می‌دهیم به این دلیل است که برخی افراد متوجه باشند ما جنگ نمی‌کنیم و ما شروع کننده جنگ نیستیم. دنیا بداند ایران مقصر نیست، اما دستمان روی ماشه است و هر موقع از خط قرمز عبور کنند زیر پای نیرو‌های مسلح محو و نابود می‌شوند.

وی به تجاوز رژیم صهیونیستی به قطر اشاره کرد و گفت: به ما می‌گفتند که شما با آمریکا در جنگ هستید و با آنها صلح نمی‌کنید، شما که نوکر آمریکا بودید به حرف‌هایشان گوش دادید گاو شیرده بوده و هواپیمای چندین دلاری به آنها تقدیم کردید، شما نوکران را چرا زد؟ بدانید که در مقابل آنها ایستادگی پاسخگوست و مجبور می‌شوند عقب نشینی کنند آنها دوست و دشمن نمی‌شناسند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل افزود: اندیشمندان، سیاست مداران با انصاف، دانشگاهیان و مردم عرب منطقه چقدر می‌خواهید با ذلت زندگی کنید نفت می‌دهید و امکانات در اختیار آنها قرار می‌دهید آنها با همان امکانات شما هواپیما و موشک تولید کرده و شما را می‌زنند. یک‌بار مثل مردم ایران ایستادگی کنید؛ هیچ کاری نمی‌توانند بکنند. به ذلت سر خم نکنید.

وی ادامه داد: صرفه‌جویی در آب و انرژی یک ضرورت است و همه باید در مصرف آب دقت کنند. اسراف حرام است و آب شرب متعلق به عموم مردم است، بنابراین نمی‌توان تنها به پرداخت هزینه اکتفا کرد و اسراف کرد. با توجه به پایان تابستان و حضور مهمانان، حفاظت از محیط زیست و پارک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

امام جمعه تبریز بر ضرورت توجه به کارآمدی دولت تأکید کرد و گفت: دولتمردان باید دقت کنند که افزایش کارمندان بدون بهره‌وری نتیجه‌ای ندارد و قوانین باید به‌گونه‌ای باشد که تولید و کارگری را تقویت کند. اسراف حتی در دولت نیز باید کنترل شود و منابع، آب و انرژی باید به سمت تقویت تولید و اشتغال هدایت شود.

وی به اهمیت حمایت از نیازمندان اشاره و تأکید کرد: گاهی مشغله‌های شخصی و سیاسی باعث غفلت از مستمندان می‌شود. با شروع مهر و بازگشایی مدارس، کودکان نیازمند به لوازم التحریر و کیف مدرسه نیاز دارند و مساجد و هیئت‌های حسینی باید در این زمینه اهتمام بورزند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: دولت باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشد گرامی قابل توجیه نیست و بازاریان و اصناف با فقرا با انصاف تا کنند.

وی به ۲۷ شهریور، روز ادب و زبان فارسی و بزرگداشت استاد شهریار اشاره کرد و گفت: قرآن بعنوان معجزه ادبی است و شاعران برای ارتقای ذهن و خلاقیت شعری خود، باید با قرآن و معارف دینی آشنا شوند.