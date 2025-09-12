اداره کل هواشناسی تهران از آسمانی صاف تا کمی ابری در ساعت بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری در ساعت بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد پیش بینی می‌شود.

همچنین طی این مدت پیرو هشدار سطح زرد ۱۹ شهریور و هشدار سطح نارنجی ۲۰ شهریور در بعضی ساعت‌ها در بخش‌های جنوبی و غربی استان، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید موقت مورد انتظار است.

شایان ذکر است در ارتفاعات استان گاهی افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می‌شود.

طی ۲۴ ساعت آینده کاهش محسوس دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا شنبه (۲۲ شهریور ماه) صاف و وزش باد گاهی افزایش باد با احتمال گردوخاک با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۳ شهریور ماه) صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۷ ۲۱ شهريور ۱۴۰۴
لطفا درجه هوا را پایین بیاورید
