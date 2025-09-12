باشگاه خبرنگاران جوان _ حجتالاسلام سید خلیل حسینی در خطبههای این هفته نماز جمعه زاهدان با اشاره به حمله اسرائیل به یک ساختمان غیرنظامی با استفاده از ۱۰ فروند جنگنده، که منجر به شهادت تعدادی از نیروهای مقاومت شد، افزود: این جنایت تنها یکی از گستاخیهای رژیم صهیونیستی است.
وی بیان کرد: رژیم صهیونیستی در ۲ سال اخیر جنایات بیسابقهای در غزه از شهادت زنان و کودکان تا جانباختن بیماران و خبرنگاران است که همه این جنایات با چراغسبز آمریکا و در برابر چشمان جهانیان انجام شده است.
امام جمعه موقت زاهدان افزود: غرب و مجامع بینالمللی در قبال جنایات اسرائیل در فلسطین سکوت کردهاند و این سکوت، دلیلی شده برای گسترش جسارت رژیم صهیونیستی؛ در حالی که اگر منافع آمریکا و اروپا به خطر بیفتد همه به میدان میآیند، اما در قبال ظلم به امت اسلامی بیتفاوت هستند.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشوریست که در برابر تجاوز اسرائیل ایستاده و با قدرت به این رژیم پاسخ داده است. این عزت به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران به دست آمده است.
حجتالاسلام حسینی به سخنان امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: همانطور که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب پیشبینی کردند، اسرائیل به فلسطین بسنده نخواهد کرد و دنبال گسترش خود تا نیل و فرات است. سخنان نتانیاهو نیز گواهی بر صحت این پیشبینیهاست.
وی گفت: دشمنی دشمنان به اسلام به دلیل دشمنی ذاتی آنها با اسلام و مسلمانان است.
