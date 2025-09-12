شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری چهارمین دوره جشنواره شوسواره کشوری ارسباران در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهارمین دوره جشنواره شوسواره کشوری ارسباران یادواره شهدای اقتدار در شهرستان اهر برگزار شد. این جشنواره با حضور ۶۰ سوارکار از ۶ استان کشور در پارک ولایت شهرستان اهر برگزار شد. برای برگزاری این دوره اداره های مختلف همکاری داشتند. این جشنواره با حضور بیت الله عبدالهی نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، فاضلی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهر، سرهنگ پاسدار سیفی فرمانده سپاه ناحیه اهر و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر برگزار شد.

برپایی آلاچیق عشایر و ارایه سوغاتی‌ها و محصولات کشاورزی و دامی شهرستان اهر از دیگر برنامه‌های چهارمین دوره جشنواره شوسواره کشوری ارسباران در شهرستان اهر بود.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

