رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه بنیاد مسکن در یک سال دولت چهاردهم یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین روستایی را برای نهضت ملی و طرح جوانی جمعیت تامین کرده است از واگذاری ۲ هزار و ۲۸۱ قطعه زمین روستایی در یک سال دولت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلامرضا صالحی درباره تازه‌ترین وضعیت واگذاری زمین روستایی به متقاضیان که توسط بنیاد مسکن در حال انجام است، توضیحاتی ارائه کرد.

صالحی گفت: بنیاد مسکن بر اساس قوانین بالادستی (قانون جهش تولید مسکن و واگذاری زمین به متقاضیان طرح جوانی جمعیت) ملزم به تامین یک میلیون قطعه زمین به متقاضیان در روستا‌ها بوده است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: از ابتدای اجرای طرح تاکنون، ۵۳۴ هزار و ۳۷۱ قطعه زمین در مجموع به مساحت ۱۶ هزار و ۸۵۰ هکتار آماده واگذاری تامین کرده که در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن نیز ثبت شده است.

تامین یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار زمین روستایی توسط بنیاد مسکن در دولت چهاردهم

وی در توضیح عملکرد بنیاد برای تامین زمین در یک سال دولت چهاردهم اضافه کرد: از بیش از ۱۶ هزار هکتار زمین، ۱۵ هزار و ۶۱۰ هکتار در قالب ۴۹۸ هزار و ۶۹۵ قطعه در دولت قبل و یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار در قالب ۳۵ هزار و ۷۶۷ قطعه در دولت چهاردهم تامین شده است.

واگذاری ۲ هزار و ۲۸۱ قطعه زمین به متقاضیان روستایی در دولت چهاردهم

صالحی ادامه داد: این قطعات آماده واگذاری است و تعداد واگذارشده در نهضت ملی و جوانی جمعیت در مجموع ۱۲ هزار و ۴۲۶ قطعه است که ۱۰ هزار و ۱۴۵ قطعه در دولت قبل و ۲ هزار و ۲۸۱ قطعه در دولت چهاردهم واگذار شده است.

