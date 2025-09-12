باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: شورای عالی اداری تصمیماتی مبنی بر انحلال سازمان حفظ نباتات اتخاذ کرده است، درحالیکه این موضوع کارشناسی نیست.

به گفته وی، کنسوانسیون سال ۱۳۴۶ نوشته شده و سال ۸۹ مجدد تصویب شده است که اکنون برای کوچک سازی وزارت جهاد، انحلال سازمان حفظ نباتات راهکار مناسبی نیست و باید آن را کوچک سازی کرد، در غیراین صورت مبارزه با آفت دچار مشکل می شود.

نورانی ادامه داد: سازمان حفظ نباتات بحث آزمایشات و ارزابی سموم و کودهای شیمیایی را عهده دار است که انحلال این سازمان خسارت چشمگیری خواهد داشت و دولت برای کوچک سازی وزارتخانه ها ابتدا باید اصلاح ساختار داشته باشد چراکه این امر مشکل زاست. از این رو نامه ای به ریاست جمهور و کمیسیون کشاورزی مجلش نوشتیم که جلوی انحلال سازمان حفظ نباتات بگیرد.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: در شرایط کنونی کالای قاچاق و آلوده وارد کشور می شود که با انحلال سازمان حفظ نباتات مشکلات دوچندان می شود، از این رو اصلاح ساختار باید در دستور کار قرار بگیرد.