باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس شاهد، اداره شاهد و ایثارگران در دولت چهاردهم، هفت برنامه تحولی را در سطح مدارس شاهد اجرا کرده است. این برنامهها به منظور توانمندسازی معلمان، بهبود روشهای تدریس و تقویت ارتباط با دانشآموزان ایثارگر طراحی شدهاند.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان این که یکی از این برنامهها، توانمندسازی معلمان مدارس شاهد و اجرای طرح "بازی یادگیری" در مقطع ابتدایی است؛ افزود: این طرح در ۵۳۷ مدرسه ابتدایی شاهد، به رونق و ارتقای سطح دانشآموزان کمک کرده است. همچنین، توجه ویژهای به آموزش قرآن در مقطع ابتدایی صورت گرفته است تا دانشآموزان با روشهای نوین روخوانی و روانخوانی آشنا شوند.
زهرا پناهی روا ادامه داد: در مقطع متوسطه اول، برنامههای ورزشی و مشاورهای برای دانشآموزان اجرا شده است. این برنامهها به ویژه برای نسل جدید (نسل آلفا) طراحی شدهاند تا معلمان و کادر اجرایی بتوانند با این دانشآموزان به بهترین شکل ممکن ارتباط برقرار کنند.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:از دیگر اقدامات مهم، تسهیل فرآیند ثبتنام دانشآموزان ایثارگر و فرزندان شهدا در مدارس شاهد است.
زهرا پناهی روا گفت: این دانشآموزان بدون محدودیت معدل میتوانند در این مدارس ثبتنام کنند و برای آنها کلاسهای جبرانی نیز برگزار میشود تا بتوانند از نظر تحصیلی به سطح مطلوب برسند.
مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای تجلیل از ایثارگران و خانوادههای شهدا، دیدارهای منظم با خانوادههای شهدا و فرهنگیان ایثارگر برگزار میشود. این دیدارها به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد شهدا کمک میکند.
به گفته پناهی روا، مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز در این برنامهها حضور فعال دارند تا از نزدیک به مشکلات و نیازهای خانوادههای شهدا رسیدگی کنند. امید است که این تحولات در آینده نزدیک ثمرات مثبتی به همراه داشته باشد و بتوانیم به اهداف بلندمدت خود در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس شاهد دست یابیم.