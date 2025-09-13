در راستای تسهیل فرآیند ثبت‌نام، دانش‌آموزان ایثارگر و فرزندان شهدا می‌توانند بدون محدودیت معدل در مدارس شاهد ثبت‌نام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - زهرا پناهی روا، مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در راستای ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس شاهد، اداره شاهد و ایثارگران در دولت چهاردهم، هفت برنامه تحولی را در سطح مدارس شاهد اجرا کرده است. این برنامه‌ها به منظور توانمندسازی معلمان، بهبود روش‌های تدریس و تقویت ارتباط با دانش‌آموزان ایثارگر طراحی شده‌اند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش با بیان این که یکی از این برنامه‌ها، توانمندسازی معلمان مدارس شاهد و اجرای طرح "بازی یادگیری" در مقطع ابتدایی است؛ افزود: این طرح در ۵۳۷ مدرسه ابتدایی شاهد، به رونق و ارتقای سطح دانش‌آموزان کمک کرده است. همچنین، توجه ویژه‌ای به آموزش قرآن در مقطع ابتدایی صورت گرفته است تا دانش‌آموزان با روش‌های نوین روخوانی و روانخوانی آشنا شوند.

زهرا پناهی روا ادامه داد: در مقطع متوسطه اول، برنامه‌های ورزشی و مشاوره‌ای برای دانش‌آموزان اجرا شده است. این برنامه‌ها به ویژه برای نسل جدید (نسل آلفا) طراحی شده‌اند تا معلمان و کادر اجرایی بتوانند با این دانش‌آموزان به بهترین شکل ممکن ارتباط برقرار کنند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد:از دیگر اقدامات مهم، تسهیل فرآیند ثبت‌نام دانش‌آموزان ایثارگر و فرزندان شهدا در مدارس شاهد است.

زهرا پناهی روا گفت: این دانش‌آموزان بدون محدودیت معدل می‌توانند در این مدارس ثبت‌نام کنند و برای آن‌ها کلاس‌های جبرانی نیز برگزار می‌شود تا بتوانند از نظر تحصیلی به سطح مطلوب برسند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: در راستای تجلیل از ایثارگران و خانواده‌های شهدا، دیدارهای منظم با خانواده‌های شهدا و فرهنگیان ایثارگر برگزار می‌شود. این دیدارها به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و پاسداشت یاد شهدا کمک می‌کند.

به گفته پناهی روا، مدیران و معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز در این برنامه‌ها حضور فعال دارند تا از نزدیک به مشکلات و نیازهای خانواده‌های شهدا رسیدگی کنند. امید است که این تحولات در آینده نزدیک ثمرات مثبتی به همراه داشته باشد و بتوانیم به اهداف بلندمدت خود در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدارس شاهد دست یابیم.

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۵۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
رسیدگی به خانواده شهیدان جانبازان و ایثار گران خوبه
ولی اینکه یه دانش اموز باهوش بخاطر اموزش بد به جایی نرسه و یه دانش اموز کند ذهن بیسواد بره بالا / خوب نیست
اموزش باید برای همه یکسان باشد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصور
۰۹:۴۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
شرایط اموزش باید برای همه یکسان باشد ؟؟ / تا با سواد و بیسواد مشخص بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۸ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
احترام به همه واجب است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
کسی که پدرش شهید شده ضربه سختی خورده باید حمایت شود فرق دارد با کسی که پدرش کنارش است و حمایتش می کند انصاف داشته باشید در تمام دنیا وجود دارد
۳
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۰۹:۲۱ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
انصاف شما ها داشته باشید فردی که پدرش کارگر و یا بازنشسته هست چه امکاناتی می تواند در اختیار فرزندانش قرار بدهد مدرسه و کلاس جبرانی مخالف نیستیم ولی با این شرایط عالی مدارس باز فرزند ایثارگر درس نخواند و به ظلم و بی عدالتی با سهمیه های فراوان وارد بهترین دانشگاه بشود این قسمت موضوع ظلم به ما و فرزندان ما هست
Iran (Islamic Republic of)
Milad
۰۸:۵۲ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اصلا درست نیست
هرچی سهمیه است برای این خانواده هاست .کسی که لایق و توانایی داره چون سهمیه نداره هی باید دست پا بزنه ،ولی طرف یکی از اعضای خانواده اش شهید شده یا جانباز که لایق چیزی نیست به جا های بالاتر برسه
خداشکر یه جنگ بود که بعضی ها به نون نوا برسن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
اصلا کار درستی نیست
در هر کاری مبنی باید شایستگی باشه
سهمیه باید حذف بشه
و بار علمی مخصوصا در دانشگاه ها باید ملاک باشه
۴
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
همین کارا رو میکنید ،یه عده دکتر و مهندس بی سواد بعدا تحویل جامعه میدید
۵
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۲ شهريور ۱۴۰۴
منظور از ایثارگر چیست
