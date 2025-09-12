وزارت خارجه آلمان در رابطه با ادعای شلیک پهپاد‌های روسیه به سمت حریم هوایی لهستان، سفیر روسیه را احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد که سرگئی نچایف، سفیر روسیه را در پی ادعای نقض حریم هوایی ناتو توسط پهپاد‌های مسکو احضار کرده است. این وزارتخانه اقدامات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را «خطرناک و غیرقابل قبول» خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در پلتفرم اکس (X) افزود: ناتو در دفاع از قلمرو اتحادیه و امنیت ما متحد ایستاده است. 

آلمان همچنین در این راستا گشت زنی هوایی در آسمان لهستان را آغاز کرده است.

در حالی که کشور‌های اروپایی همچنان روسیه را مسئول می‌دانند، مسکو هرگونه مشارکت و دخالت در این حادثه را رد کرده است و گفت که هیچ مدرکی دال بر روسی بودن پهپاد‌ها وجود ندارد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که پس از این حادثه، فرانسه سه جنگنده برای کمک به محافظت از حریم هوایی لهستان اعزام خواهد کرد.

منبع: رویترز

برچسب ها: دولت آلمان ، لهستان ، سفیر روسیه در آلمان
خبرهای مرتبط
با هدف محافظت از جناح شرقی ناتو؛
آلمان گشت‌زنی شدید هوایی در لهستان را آغاز کرد
در سایه رزمایش مشترک روسیه و بلاروس
لهستان ۴۰۰۰۰ نیرو در مرز با روسیه (کالینینگراد) مستقر کرد
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
مکرون در بن‌بست: از بحران داخلی تا سقوط سیاست خارجی فرانسه
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد
فلسطین در آینه اروپا: جرقه‌ای در تاریکی ظلم؟
افزایش شمار شهدای یمن به ۴۶ شهید
محکومیت رئیس جمهور سابق برزیل به بیش از ۲۷ سال زندان
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
آخرین اخبار
افزایش نافرمانی در برابر خدمت نظامی در میان سربازان اسرائیلی
آلمان سفیر روسیه را فراخواند
عملیات حمله با سلاح سرد در قدس اشغالی/ دو صهیونیست زخمی شدند
آلمان گشت‌زنی شدید هوایی در لهستان را آغاز کرد
کرملین: تماس‌های روسیه و اوکراین متوقف شده است
روسیه: اتحادیه اروپا مسئول «جنایات» اوکراین است
واکنش ترامپ به ادعای ورود پهپاد‌های روسی به لهستان: شاید فقط اشتباه بوده!
لهستان ۴۰۰۰۰ نیرو در مرز با روسیه (کالینینگراد) مستقر کرد
واکنش چین به تحریم‌های آمریکا علیه انصارالله یمن
تمدید تحریم‌های اروپا علیه ۲۵۰۰ فرد و نهاد روسیه
بازگشت ۳۰۰ کارگر کره‌ای از بازداشتگاه‌های آمریکا
فرانسه سفیر روسیه را به ادعای حمله پهپادی به لهستان احضار کرد
انگلیس ۱۰۰ تحریم جدید علیه روسیه اعمال کرد
امارات سفیر اسرائیل را احضار کرد
کمیته نوبل: تحت تأثیر فشارها و تبلیغات ترامپ قرار نمی‌گیریم
شمار کشته‌های ناآرامی‌های نپال به ۵۱ نفر رسید
تخلیه آکادمی نیروی دریایی آمریکا پس از تهدید و مجروح شدن یک نفر
درخواست فرانسه برای آزادی اتباع جاسوس خود در ایران
۱۱ سپتامبر بهانه ای برای جنایات و استعمارگری آمریکا بود
محدودیت جدید طالبان؛ منع زنان از حضور در دفاتر سازمان ملل
طالبان خواستار بازگرداندن هلیکوپترهای افغانستان شد
افغانستان محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و چین
طنز دیپلماتیک: محکومیت حمله به دوحه، بدون نام بردن از متجاوز
لغو قرارداد آمو دریا؛ اقتصاد افغانستان متمایل به کشورهای منطقه
آزادی بیش از ۱۸۰ زندانی افغانستانی‌ در هفته گذشته
اعتصاب کارکنان فرودگاه‌های کره جنوبی؛ اختلال در پرواز‌ها تا ۹ اکتبر
روسیه ۲۲۱ پهپاد اوکراینی را در طول شب سرنگون کرد
نخست وزیر قطر با ترامپ در مورد حمله اسرائیل به دوحه دیدار خواهد کرد
ترامپ از جی۷ خواسته تا تعرفه‌های بالاتری برای چین و هند وضع کند
ونزوئلا ادعا‌های واشنگتن در مورد حمله مرگبار دریایی را رد کرد