باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت امور خارجه آلمان روز جمعه اعلام کرد که سرگئی نچایف، سفیر روسیه را در پی ادعای نقض حریم هوایی ناتو توسط پهپاد‌های مسکو احضار کرده است. این وزارتخانه اقدامات ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را «خطرناک و غیرقابل قبول» خواند.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای در پلتفرم اکس (X) افزود: ناتو در دفاع از قلمرو اتحادیه و امنیت ما متحد ایستاده است.

آلمان همچنین در این راستا گشت زنی هوایی در آسمان لهستان را آغاز کرده است.

در حالی که کشور‌های اروپایی همچنان روسیه را مسئول می‌دانند، مسکو هرگونه مشارکت و دخالت در این حادثه را رد کرده است و گفت که هیچ مدرکی دال بر روسی بودن پهپاد‌ها وجود ندارد.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، روز پنجشنبه گفت که پس از این حادثه، فرانسه سه جنگنده برای کمک به محافظت از حریم هوایی لهستان اعزام خواهد کرد.

