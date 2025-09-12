باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرکرد اظهار داشت: دو هفته مهلت تعیین شد تا سازو کار حل مشکلات اقتصادی کشور تدوین و به ملت ایران گزارش داده شود و تا سه ماه دیگر اثر تصمیمات عاجل اقتصادی در زندگی مردم لمس شود.
وی افزود: تنظیم بازار، نظارتها بر عرضه کالاها و مبارزه با قاچاق بیش از پیش دقیقتر اجرا و تمام کالاهای پرتقاضای مردم تامین شود.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی تصریح کرد: در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری مقرر شد کالاهای لازم در گمرکات کشور قرار است زودتر ترخیص شود و در بازار توزیع شود و به مردم مرتب گزارش کار داده شود.
وی گفت: دشمن به دنبال ایجاد فضای رعب آور و فتنه انگیز در کشور است تا تولیدات تعطیل شود و ملت در این باره هوشیار باشد و ایران در تامین ارز مشکلی ندارد، اما تبلیغات زیادی میشود که نباید فریب دشمنان را خورد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد بیان داشت: مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی از قدرت نظامی و اقتدار ایران اسلامی خشمگین هستند و به دنبال تضعیف کشور هستند.
حجت الاسلام و المسلمین فاطمی به مقاومت بی بدیل ملت ایران اشاره و خاطر نشان کرد: این همان قدمهایی است باعث عصبانی شدن کفار شده است و نمونه بارز آن در جنگ ۱۲ روزه نمایان شد.
وی از مسئولان خواست در قبال عظمت مردم ایران خدمت صادقانه و دغدغهمند را سرلوحه کار خود قرار دهند و خداوند متعال هم کوچکترین گامها در راه خدمت به مردم و حفظ ارزشهای اسلام را پاداش خواهد داد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با تبریک سالروز ولادت با سعادت پیامبر اسلام (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) بر درک بیشتر فضایل اخلاقی برگرفته از سیره عملی آن بزرگواران تاکید کرد.
وی افزود: همه میدانند که رژیم صهیونیستی جلاد و کودک کش است و ناجوانمردانه به مردم مظلوم غزه حمله میکند، اما ملتهای بیدار با کمکهای خود به مردم غزه در قبال تمام شرارتهای رژیم صهیونی ایستادهاند و خدا پشت تمام مظلومان است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما