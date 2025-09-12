احمد طالبی هنرمند نقاش و طراح فیگوراتیو در ۵۲ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از انجمن هنرمندان نقاش ایران، احمد طالبی هنرمند نقاش، طراح فیگوراتیو و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران پنجشنبه (۲۰ شهریورماه) دار فانی را وداع گفت.

انجمن هنرمندان نقاش ایران فقدان این هنرمند گرامی را به جامعه هنری ایران، اعضای انجمن هنرمندان نقاش ایران و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نماید.

زنده‌یاد طالبی هنرمند نقاش، طراح فیگوراتیو، مدرس دانشگاه، دارای مدرک کارشناسی ارشد نقاشی متولد ۱۳۵۲ در شهرستان خوی استان آذربایجان غربی بود.

مدیر گروه دانشگاه کمال‌الملک نوشهر، مدیر گروه دانشگاه علمی کاربردی واحد ۳۵ تهران، مدیر آموزش انجمن هنرمندان نقاش ایران، رییس انجمن هنر‌های تجسمی آذربایجان غربی- شهرستان خوی و موسس آموزشگاه فرهنگی و هنری اتود در تهران و کرج، عضو انجمن نخبگان کشور، کسب رتبه اول جشنواره کشوری شیراز (بخش طراحی تخت جمشید)، انتخاب استاد نمونه دانشگاه شریعتی، شرکت در بیش از ۱۴ نمایشگاه گروهی و انفرادی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی طراحی از افتخارات این هنرمند فقید است.

آیین تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد طالبی شنبه (۲۲ شهریورماه) ساعت ۱۲ در بهشت سکینه کرج برگزار می‌شود.

