باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی بیات روز جمعه در هفتاد و هشتمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور در دانشگاه کردستان اظهار کرد: با توجه به شرایط روانی حاکم بر کشور و تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر، به نظر می‌رسد دانشجویان با درک بهتر و آگاهی بیشتری نسبت به مسائل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دانشگاه‌ها بازمی‌گردند.

وی افزود: رویکرد ما در این مقطع، همگرایی و هم‌افزایی ارکان مختلف دانشگاهی، از جمله معاونت‌های فرهنگی دانشجویی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و دانشجویان است.

مشاور وزیر علوم به اهمیت ایجاد شرایط امن و آرام در دانشگاه‌ها اشاره و اضافه کرد: این شرایط سبب می‌شود تا محیط پر از شور و نشاطی برای دانشجویان فراهم گردد.

بیات ادامه داد: این تلاش‌ها راهی برای ایجاد فضایی سالم و پوینده در دانشگاه‌ها است که می‌تواند به رشد و شکوفایی بیشتر دانشجویان کمک کند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان هم گفت: موضوع دانشجویان خارجی یک مسئله چندوجهی است که باید در دانشگاه‌ها توسط دپارتمان‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد.

عباس قنبری افزود: دانشگاه‌ها، به ویژه دانشگاه‌های دولتی و زیرمجموعه وزارت علوم، با آیین نامه‌های جذب دانشجویان خارجی و دستورالعمل‌ها آشنایی کامل دارند و به آنها پایبند هستند.

وی ادامه داد: این مباحث در نشست امروز و در آستانه بازگشایی سال تحصیلی جدید مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم دانشجویان خارجی در کنار همکلاسی‌های ایرانی خود سال تحصیلی خوبی را آغاز کنند.

هفتاد و هشتمین نشست دانشگاە‌ها و مراکز آموزش عالی کشور از روز پنجشنبه ۱۹ شهریور در دانشگاه کردستان آغاز به کار کرد و تا ۲۱ شهریور ادامه دارد.