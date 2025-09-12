باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی شهردار تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه امروز (۲۱ شهریور ۱۴۰۴)، با ارائه آماری از روند بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده، از تعیین تکلیف ۹۸ درصد از این واحد‌ها خبر داد.

آمار بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه

شهردار تهران با اشاره به وجود ۸۴۵۲ واحد مسکونی آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه به ارائه آمار تفکیک‌شده‌ای از روند بازسازی واحد‌ها پرداخت و گفت: در تهران ۵۲۴۰ واحد دارای آسیب جزئی در حد تخریب درب و پنجره بودند که از این میزان ۵۲۳۴ واحد (۹۹٪) بازسازی شده‌اند. هم‌چنین میزان واحد‌های با آسیب متوسط (دیوار‌های تخریب شده، ستون‌های سالم) ۲۵۴۵ واحد، می‌باشد که فرآیند بازسازی ۲۴۵۹ واحد (۹۷٪) تمام شده یا در حال اتمام هستند.

وی افزود: از ۶۷ واحد با آسیب شدید که در آن شاهد تخریب ستون‌های ساختمان بوده‌ایم، عملیات مقاوم سازی ۵۹ واحد (۸۸٪) آغاز شده است. علاوه بر این ۶۰۰ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل می‌باشند که فرآیند نوسازی ۵۱۵ واحد (۸۶٪) تعیین تکلیف شده و عملیات بازسازی آن که حدود ۲ سال طول می‌کشد، آغاز شده است.

پشتیبانی از آسیب‌دیدگان

زاکانی سپس به حمایت از خانواده‌هایی که واحد‌های مسکونی آنان غیرقابل سکونت شده اشاره کرد و گفت: ۵۷۵ خانوار نیازمند اسکان موقت هستند که شرایط اسکان برای ۵۳۳ خانوار (۹۵٪) تعیین تکلیف شده است. به صورت ماهانه هزینه اجاره مسکن به آنان پرداخت می‌شود یا در واحد‌های اجاره‌ای شهرداری مستقر شده‌اند.

وی افزود: در اوج بحران، ۴۹۴ خانوار در هتل‌های اجاره‌ای شهرداری ساکن بودند که هم‌اکنون ۲۲۱ خانوار ترخیص شده و ۲۷۳ خانوار منتظر اتمام بازسازی واحد‌های خود هستند.

یک الگوی موفق مردمی و بدون اتکا به نفت

شهردار تهران با تأکید بر اینکه این بازسازی‌ها «بدون دریافت ریالی» از منابع عمومی انجام شده، گفت: این موفقیت با «دست در دست دولت گذاشتن» و «تکیه به ملت» به دست آمده است.

وی این مدل را «الگویی جدید و مبتنی بر ظرفیت‌های شهر و با تکیه به مردم» خواند و افزود: در طول جنگ ۱۲ روزه و پس از آن بند ناف خدمت به مردم را از چاه نفت بریدیم.

قابلیت تعمیم الگو به سایر حوزه‌ها

زاکانی با بیان اینکه این الگو در سایر حوزه‌های کشور نیز قابل تکثیر است، گفت: اگر امروز حمل و نقل عمومی، معیشت مردم، مسکن، آب، انرژی یا آموزش و پرورش با مشکل مواجه هستند، می‌توان با الگو‌های جدید و تکیه به ظرفیت مردم و بدون اتکا به نفت، آنها را سامان داد.

دستاورد‌های حمل و نقل عمومی با الگوی جدید

شهردار تهران در ادامه، دستاورد‌های مدیریت شهری در حوزه حمل و نقل عمومی با به‌کارگیری الگو‌های جدید مالی را برشمرد و گفت:طول خطوط فعال مترو از ۲۶۹ کیلومتر در آغاز مدیریت شهری ششم به ۳۰۸ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها از ۱۴۱ به ۱۶۰ ایستگاه افزایش یافته است. هم‌چنین با انعقاد تفاهم‌نامه‌های جدید برای احداث ۱۶۵ کیلومتر خط جدید (شامل خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱)، طول شبکه مترو ظرف ۶ سال به حدود ۵۰۰ کیلومتر و تعداد ایستگاه‌ها به ۳۰۲ ایستگاه خواهد رسید.

وی تصریح کرد که این توسعه عظیم «بدون اینکه از منابع عمومی استفاده کنیم» و با استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی و داخلی و تسویه از طریق واگذاری املاک در حال انجام است.

زاکانی سپس به ارائه گزارشی در حوزه توسعه واگن‌های مترو پایتخت پرداخت و گفت: با انعقاد قرارداد برای خرید ۱۱۸۳ واگن مترو، ظرف سه سال به اندازه ۲۵ سال گذشته واگن به ناوگان مترو افزوده خواهد شد. از مهرماه امسال، تحویل واگن‌های ساخت داخل نیز آغاز می‌شود.

زاکانی ادامه داد: از زمان آغاز به کار این مدیریت، ۲۰۱۰ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اضافه شده و تا پایان سال، ۳۰۰۰ دستگاه دیگر نیز اضافه خواهد شد که در مجموع ۵۰۰۰ دستگاه اتوبوس جدید خواهد بود. ۸۰ درصد از هزینه این اتوبوس‌ها (حدود ۴۸۰۰ دستگاه) بدون استفاده از منابع عمومی و از طریق منابع شهر تأمین شده است.

شهردار تهران گفت: با الگو‌های جدید، همکاری و همیاری می‌توان مدیریت کشور را به گونه‌ای دیگر دنبال کرد.

اصلاح الگوی مصرف آب با مشارکت مردم

زاکانی سپس با تشریح الگو‌های مصرف، موضوع آب را به عنوان نمونه‌ای از مسائل قابل حل با مشارکت مردم مطرح کرد. او با بیان اینکه سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب در تهران مصرف می‌شود، گفت: اگر این رقم را بر سرانه متعارف ۱۳۰ لیتر در روز تقسیم کنیم، این میزان آب برای جمعیتی بیش از جمعیت کنونی تهران کافی است که نشان‌دهنده ظرفیت موجود است.

شهردار تهران علت اصلی مشکلات را نه در کمبود منابع، که در «مدیریت قبل از منزل و مدیریت در منزل» دانست و افزود: علت ناترازی چیست؟ علت در این هست که باید به مردم تکیه کرد. اگر به مردم تکیه کنید و آنها را سهیم کنید، از آب به عنوان یک گلوگاه توسعه شهری استفاده نمی‌کنید.

پیشنهاد همکاری با دولت در سه حوزه کلان

زاکانی از آمادگی شهرداری تهران برای همکاری با دولت در سه حوزه آب، انرژی و مسکن خبر داد و گفت: من خدمت مسئولین کشور عرض کردم که ما حاضریم دست به دست بدیم تا در حوزه آب، انرژی و مسکن تهران خدمتگزار باشیم.

راه حل، مشارکت مردم است

او همچنین به تفاهمنامه شهرداری با دولت شهید رئیسی در زمینه تنظیم بازار و کالا‌های اساسی اشاره کرد و گفت: اخیراً مجدد به دولت محترم پیشنهاد کردیم تا در حوزه تامین کالا‌های اساسی بهترین خدمت رو حتی درب منزل به مردم ارائه کنیم.

زاکانی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: ما در کشور بن‌بست نداریم. راه حل عبور از مشکلات، الگو‌های جدید، تکیه بر مردم و شریک کردن آنها در سرمایه‌های کشور است. تا همه ثروتمند بشوند و با ظرفیت‌های موجود میشود این کار را کرد.

منبع: شهر