باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران در خصوص وضعیت بازیکن پرتغالی سپاهان نامه‌ای به مدیرعامل باشگاه سپاهان ارسال کرد.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای نیکفر

مدیرعامل محترم باشگاه سپاهان اصفهان

با سلام

احتراما" با نظر به اینکه آن باشگاه محترم پیگیر ثبت قرارداد ریکاردو آلوز به عنوان بازیکن بوده تاکنون حسب مقررات سازمان لیگ نتوانسته اقدام به ثبت قانونی قرارداد بازیکن فوق الذکر نماید لذا موارد ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:

۱- مطابق مقررات نقل و انتقالات بازیکنی سهمیه بازیکن آزاد تلقی می‌شود که در زمان پنجره نقل و انتقالات بتواند قرارداد خود را فسخ و رونوشت فسخ را به سازمان لیگ ارائه و ثبت نماید و سازمان لیگ هم طبق مقررات بدون ورود به ماهیت فسخ، اقدامات لازم را برای ثبت فسخ قرارداد انجام می‌دهد لذا چنانچه بازیکنی خارج از پنجره نقل و انتقالات اقدام به فسخ نماید بازیکن آزاد تلقی نمی‌شود.

۲- بازیکنانی که در پنجره نقل و انتقالات اقدام به فسخ نمایند و آن فسخ را به سازمان لیگ ارائه و ثبت نمایند می‌توانند خارج از پنجره نقل و انتقالات به عنوان سهمیه بازیکن آزاد (فیفا) با باشگاه‌ها قرارداد منعقد و در سازمان لیگ ثبت نمایند.

۳- باشگاه سپاهان اصفهان در آخرین روز پنجره نقل و انتقالات با ارسال نامه‌ای از طریق اتوماسیون اداری (باشگاه‌ها برای ثبت قرارداد بازیکنان از سامانه نقل و انتقالات استفاده می‌کنند) با پیوست قرارداد بازیکن ریکاردو آلوز بدون ارائه فسخ قرارداد با باشگاه تراکتور تبریز درخواست ثبت این بازیکن را داشته که به دلیل فعال بودن قرارداد این بازیکن با باشگاه تراکتور تبریز و عدم ارائه هیچ گونه فسخ قرارداد یا اقاله مبنی بر اتمام قرارداد این بازیکن با باشگاه تراکتور تبریز این قرارداد قابلیت ثبت را نداشته و به علت هم پوشانی قراردادی بازیکن فوق الذکر با باشگاه‌های تراکتور و سپاهان اصفهان مراتب برای بررسی به کمیته‌های قضایی فدراسیون ارسال گردید.

۴- دبیر کل محترم فدراسیون در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۴ با دعوت از مدیران عامل باشگاه‌های سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز و همچنین تعدادی از روسای کمیته‌های فدراسیون و سازمان لیگ به دنبال حل اختلاف بین باشگاه‌های فوق و مصالحه آنان بوده که متاسفانه باشگاه‌ها به تفاهم لازم نرسیدند.

۵- در تاریخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۴ باشگاه سپاهان اصفهان با ارسال نامه‌ای مجدد بدون ارائه هیچ گونه فسخ قرارداد این بازیکن با باشگاه تراکتور تبریز پیگیر ثبت قرارداد این بازیکن به عنوان بازیکن آزاد بوده از این رو مراتب به کمیته وضعیت فدراسیون ارسال گردید لذا رئیس محترم کمیته وضعیت فدراسیون مطابق مقررات اعلام نمودند صرفنظر از قرارداد بازیکن با باشگاه تراکتور و همچنین صرفنظر از مفاد نامه بازیکن در باب اعتبار قرارداد مزبور، نظر به اینکه اقدام بازیکن در ارسال نامه متضمن ادعای بی اعتباری قرارداد با باشگاه تراکتور و همچنین انعقاد قرارداد با باشگاه سپاهان، به منزله فسخ عملی قرارداد سابق محسوب می‌گردد و با توجه به طرح دعوی باشگاه تراکتور با تصریح به فسخ غیرموجه قرارداد علیه بازیکن مزبور، فارغ از موجه یا غیرموجه بودن فسخ - که مستلزم رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی فیفاست - سازمان لیگ در اجرای مقررات حاکم و بدون ورود در ماهیت موضوع، قرارداد منعقده با باشگاه سپاهان را - البته با رعایت سایر شرایط و ضوابط حاکم بر ثبت قرارداد‌ها - ثبت می‌نماید.

بدیهی است هرگونه مسئولیت احتمالی ناشی از فسخ غیرموجه، متوجه بازیکن و باشگاه جدید متقاضی ثبت خواهد بود؛ لذا رعایت شرایط قراردادی به معنی اینکه بازیکن می‌بایست به عنوان بازیکن آزاد باشد که بتواند به عنوان سهمیه فیفا خارج از نقل و انتقالات قرارداد آن ثبت شود، زیرا در غیر این صورت اگر بازیکن، بازیکن آزاد تلقی نگردد در مسابقات به عنوان بازیکن غیر مجاز محسوب می‌شود.

متاسفانه تاکنون آن باشگاه و بازیکن فوق الذکر هیچ گونه فسخ قراردادی به این سازمان ارائه ننموده‌اند با این همه چنانچه باشگاه محترم سپاهان اصرار و اعتقاد دارد که این بازیکن، بازیکن آزاد تلقی می‌شود و می‌تواند به عنوان سهمیه فیفا از آن استفاده نماید کتبا" متعهد شود عواقب و تبعات آرای صادره مراجع قضایی صالح فوتبال و ارکان قضایی فیفا را می‌پذیرند.

بدیهی است در این صورت سازمان لیگ نظر به کلیه مشکلات پیش رو برای استفاده باشگاه سپاهان از این بازیکن و اینکه تمامی مسئولیت و عواقب آن، به عهده باشگاه سپاهان خواهد بود، اقدام به ثبت قرارداد به عنوان بازیکن آزاد می‌نماید.