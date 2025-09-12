از آغاز فرآیند تدوین دایره المعارف شهدای جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی با همکاری مرکز اسناد انقلاب اسلامی خبر داد و آن را اقدامی مهم برای ثبت دقیق، ماندگار یاد و نام شهدای مقاومت عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید اوحدی روز جمعه در دیدار با خانواده شهید والامقام سرهنگ پاسدار «سید مجتبی رضیئی»، از شهدای جنگ رژیم صهیونی در استان البرز افزود:شهدا زندهاند و همانگونه که در دنیا دغدغهمند بودند، در عالم معنا نیز دغدغهمند هستند بنابرابن ارتباط ما با شهدا قطع نمیشود بلکه آنان بشارت میدهند و پشتیبان ما در مسیر حق هستندو راه را نشان خواهند داد.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به محبت ویژه رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) نسبت به خانوادههای شهدا، اظهار داشت: رهبر انقلاب بارها تاکید فرمودهاند که سلام ایشان را به خانوادههای شهدا و ایثارگران ابلاغ کنیم و بارها فرمودهاند که دلتنگ دیدار با خانوادههای شهدا هستند و برای آنان دعا میکنند.
خدمت به خانوادههای شهدا، افتخاری بزرگ
اوحدی یادآور شد:خدمت به خانوادههای شهدا را لطف خداوند و خود را خادم این راه نورانی میدانیم.
معاون رییسجمهور بیان داشت: جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و شهادت مظلومانه شهدای جنگ ۱۲ روزه، فاجعهای انسانی و جنایتی آشکار است.
وی تاکید کرد: این یک مصیبت بزرگ بود؛ اتفاقی که دل هر انسان با وجدان و خداجو را به درد میآورد. چراکه در دوران دفاع مقدس با آمادگی کامل به جبهه میرفتیم، اما شهدای اخیر بیگناه، بیدفاع و غافلگیرانه، گرفتار جنایت رژیم صهیونیستی شدند که این مظلومیت بسیار سنگین و تاثر برانگیز است.
اوحدی با اشاره به آیات قرآنی افزود: همه انسانها طعم مرگ را خواهند چشید، اما کیفیت این عبور است که شان انسان را رقم میزند و برخی انسانها در اوج معنویت و در مسیر رضای الهی از این دنیا میگذرند که کیفیتی به نام شهادت است.
ریبس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه با اشاره به سیره شهدا، بهویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، اضافه کرد: شهادت، تنها نصیب کسانی میشود که سالها در مسیر جهاد، بندگی، مجاهدت و تهذیب نفس حرکت کردهاند. همانطور که حاج قاسم میگفت: «باید شهید باشی تا شهید شوی».
معاون رییس جمهور تاکید کرد:آنچه اهمیت دارد، آمادگی درونی انسان، اخلاص در نیت و تلاش در مسیر خداوند است؛ کیفیتی که عبور را به شهادت متعالی تبدیل میکند.
اوحدی تربیت نسل مومن و انقلابی را وظیفهای بزرگ و هم سنگ با جهاد در میدان نبرد دانست و گفت:شما با صبر، ایثار و تربیت فرزندانی در تراز شهدا، جهاد بزرگی را رقم خواهید زد که کمتر از شهادت نیست.
در این دیدار، همسر شهید سرهنگ پاسدار «سید مجتبی رضیئی» به بیان خاطراتی از شهید پرداخت و در خاتمه معاون رییسجمهور با تجلیل از صبر و شکیبایی این همسر فداکار و خانواده ایشان، از مقام والای ایثار خانواده شهدا قدردانی کرد.
سرهنگ پاسدار شهید «سید مجتبی رضیئی»، محافظ شهید «محمدمهدی طهرانچی»، در تاریخ ۲۳ خردادماه سال جاری، هنگام اصابت موشک رژیم صهیونیستی به منزل شهید طهرانچی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
منبع:روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران البرز