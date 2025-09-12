در مراسم اختتامیه مسابقه ملی هوش مصنوعی دانش‌آموزی از برترین‌های کشوری این رقابت علمی تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی ـ  محمد باقر تبریزی مدیر عامل کوئرا در رویداد اختتامیه مسابقه ملی هوش مصنوعی دانش آموزی و اختتامیه فصل تابستان ایران دیجیتال گفت: از ده سال پیش فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه شریف شروع کردم. حوزه فعالیت ما شامل آموزش، مسابقات و رویداد‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی است که از چهار سال پیش آغاز شده است.

او افزود : ما به دنبال شناسایی نیاز‌های جدید دانش‌آموزان، به‌ویژه در زمینه انتخاب رشته تحصیلی هستیم. به همین دلیل، تصمیم به راه‌اندازی استراتژی محصول «کورا جونیورا» گرفتیم.

تبریزی اظهار کرد: طی چند سال گذشته، در همکاری با وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات، طرح‌های ملی متعددی اجرایی شد. در سال ۱۴۰۲ در استان قم سه دوره کدکمپ برگزار شد که در آموزش حضوری حدود ۵۳۰۰ نفر شرکت کردند. همچنین در استان مازندران با ۳۶۰۰ نفر، برنامه دیجیتال موفقی داشتیم.

او ادامه داد: امسال به دلیل بازخورد‌های مثبت، «ایران دیجیتال» را آغاز کردیم و یک برنامه بلندمدت داریم. به‌طور مداوم هوش مصنوعی را به دانش‌آموزان آموزش دادیم. در این زمینه، به تجربه‌های بین‌المللی توجه کنیم و سعی کنیم از آنها الهام بگیریم.

او بیان کرد: تعداد ثبت‌نام‌ کنندگان ما  به ۴۴۰ نفر رسید و امیدواریم در سال تحصیلی جدید روند ثبت نام ادامه پیدا کند. همچنین، با توجه به آمار ثبت‌نام، حضور دختران در این طرح کم‌نظیر است و تلاش می‌کنیم تا این فاصله را جبران کنیم.

تبریزی گفت: سعی کرده‌ایم با معلمان نیز همکاری کنیم و ۲۰ هزار معلم برای آموزش به دانش‌آموزان همکاری کردند و پلتفرمی ایجاد کنند که آموزش‌های دیجیتال ایران را در آنها قرار دهند. از طرح ابتدایی، ۳ میلیون کد از طرف دانش‌آموزان ارسال شده است و این نشان از موضوعات و حرفه‌ای بودن آموزش‌ها دارد.

او تصریح کرد: هدف اصلی ما این است که پیام مهم به همه دانش‌آموزان منتقل شود و از افراد برتر تقدیر شود. روند آموزشی ما تا تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت و در هر فصل، دانش‌آموزان برتر شناسایی و تقدیر خواهند شد.

