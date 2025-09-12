باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان درباره شرایط ملی‌پوشان پیش از آغاز رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ زاگرب گفت: امروز مراسم قرعه‌کشی تمامی اوزان برگزار می‌شود و از فردا صبح رقابت‌ها در ۴ وزن ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم آغاز خواهد شد. خوشبختانه شرایط وزنی کشتی‌گیران بسیار خوب و ایده‌آل است و روند پایین آوردن وزن نیز به گونه‌ای انجام شد که دچار مشکل نشوند.

او ادامه داد: امیدوارم با دعای خیر مردم، تلاش بچه‌ها و همبستگی و اتحادی که در تیم وجود دارد، نتایجی حاصل شود که باعث شادی و سرافرازی کشتی ایران و خوشحالی مردم شود. ملی‌پوشان وعده داده‌اند که تمام توان خود را برای شاد کردن دل مردم به کار گیرند.

دستکار درباره وضعیت زارع و قاسم پور گفت: امیرحسین زارع و کامران قاسم‌پور به واسطه پیشینه و عناوینشان شانس بالایی برای موفقیت دارند. البته در کشتی پیش‌بینی کار درستی نیست، چرا که بار‌ها دیده‌ایم نفراتی که امید زیادی به آنها داشتیم نتیجه دیگری گرفتند و در مقابل کشتی‌گیرانی که کمتر روی آنها حساب می‌کردیم توانسته‌اند مدال کسب کنند؛ بنابراین باید به همه اعضای تیم امیدوار بود.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: ما یک تیم واحد هستیم و همه کشتی‌گیران باید تلاش کنند تا نتیجه‌ای ارزشمند در بخش تیمی نیز حاصل شود. امیدوارم با تلاش همه اعضای تیم، دل علاقه‌مندان کشتی شاد شود.