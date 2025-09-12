باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران پیش از خطبههای نماز جمعه مصلی ساری با اشاره به جایگاه وقف در دین اسلام، گفت: وقف یک رفتار دینی و اجتماعی و نشاندهنده مسئولیتپذیری اجتماعی انسان است و باعث میشود پرونده اعمال صالح انسان بسته نشود.
او افزود: خداوند این توفیق را به هر کسی نمیدهد که اموالش را وقف کند، اما بزرگانی در استان مازندران وجود دارند که با وقف اموال خود، نامشان را ماندگار کردهاند.
حجت الاسلام حیدری جناسمی به برخی از فعالیتها و اقدامات این اداره کل در استان اشاره کرد و گفت: حمایت از کودکان بیسرپرست و یتیم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی میتواند از نیات موقوفات باشد که اثرگذار است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران همچنین به هزینههای انجام شده از محل موقوفات در مازندران اشاره کرد و افزود: ۵۸ میلیارد تومان از محل موقوفات برای برنامههای عزاداری محرم و صفر هزینه شده است، همچنین تاکنون بیش از یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نیازمند پرداخت شده و ۵۵۷ مبلغ به مناطق مختلف استان اعزام شدهاند.
او در پایان سخنان خود با تأکید بر اینکه موقوفات باید در مسیر درست خود هزینه شوند، گفت: ما اموال موقوفه را در امور اجتماعی، فرهنگی و مصالح مردم هزینه میکنیم و این اموال باید با شفافیت کامل مدیریت شوند.
منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران