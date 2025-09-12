در بحبوحه فراخوان گسترده ارتش اسرائیل برای حمله به غزه، روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» از موج فزاینده امتناع سربازان از پیوستن به ارتش خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» فاش کرد که تعداد فزاینده‌ای از سربازان ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از پیوستن به ارتش امتناع می‌ورزند، در حالی که این رژیم تروریستی ده‌ها هزار نیروی ذخیره را برای حمله به غزه فراخوانده است.

این روزنامه به آمار رسمی اشاره‌ای نکرد، اما تایید کرد که گروه‌های تازه تاسیس، با وجود خطر زندان، مخالفت خود را با خدمت نظامی اعلام کرده‌اند. «ایندیپندنت» خاطرنشان کرد که این پدیده در این جنگ جدید است، هرچند به گفته آنها، هنوز تاثیر چشمگیری بر حملات نظامی علیه غزه نداشته است.

یکی از این گروه‌ها که سربازان را به امتناع از خدمت فرامی‌خواند، از مادرانی تشکیل شده است که می‌ترسند پسرانشان بی‌جهت کشته شوند.

نوریت فیلسنتال-برگر، نگرانی خود را از اینکه پسر کوچک‌ترش مجبور به بازگشت به جنگ شود، این‌گونه ابراز کرد: «نمی‌توانستم از این فکر دست بردارم که چگونه ممکن است پایش یا دستش بشکند یا به نحوی زخمی شود که نتواند برگردد.»

افشالوم زوهار سال، سرباز و امدادگر ۲۸ ساله که در چندین دوره در غزه خدمت کرده، نیز اذعان کرد که سربازان خسته و سرخورده هستند و دیگر نمی‌دانند برای چه می‌جنگند. او خطاب به ارتش گفت: «مرا در موقعیتی قرار ندهید که مجبور شوم دوباره برای به خطر انداختن جانم تصمیم بگیرم.»

تشکیل گروه‌های سازمان‌یافته برای حمایت از سربازان معترض

در همین راستا، گروهی به نام «سربازان برای اسرا» اعلام کرده که نماینده بیش از ۳۶۰ سربازی است که از خدمت امتناع کرده‌اند. به گزارش این روزنامه، هرچند این تعداد هنوز کم است، اما با روز‌های ابتدایی جنگ که نیرو‌های ذخیره در ۷ اکتبر به سرعت برای شرکت در جنگ گرد آمدند، متفاوت است. این روزنامه انگلیسی اشاره کرد که این امتناع با مجازات زندان رو‌به‌رو می‌شود، اما تنها در موارد معدودی این اتفاق افتاده است.

ماکس کریخ، یکی از اعضای این گروه، در کنفرانسی مطبوعاتی در ۲ سپتامبر گفت: «جنگ تهاجمی و مداوم نتانیاهو، اسرای ما را بی‌جهت به خطر می‌اندازد و به بافت جامعه اسرائیل آسیب می‌رساند، در حالی که هم‌زمان کل جمعیت غیرنظامی غزه را می‌کشد، معلول می‌کند و گرسنه نگه می‌دارد.»

گروه دیگری به نام «جان‌هایمان را نجات دهید» (SOS) اعلام کرده که نماینده نزدیک به ۱۰۰۰ مادر سرباز است. روزنامه در این باره نوشت: «یک جنبش مشابه در سال ۲۰۰۰ به پایان دادن به ۱۸ سال اشغال جنوب لبنان توسط اسرائیل کمک کرد.»

فیلسنتال-برگر، که هر دو پسرش در غزه جنگیده‌اند، گفت: «ما باید صدای آنها باشیم.» این گروه تظاهراتی در سراسر این رژیم سازماندهی کرده، با مقامات داخلی رژیم تروریستی اسرائیل دیدار و پیام‌هایی منتشر کرده است. او اشاره کرد که دو پسرش، که یکی از آنها در حال حاضر در جنگ فعال است، از تلاش‌های او حمایت می‌کنند، اما به طور رسمی از خدمت امتناع نکرده‌اند.

ایفات گادوت نیز می‌گوید پسر ۲۲ ساله‌اش که ۹ ماه در ابتدای جنگ در غزه جنگیده، به او گفته است که سربازان در آنجا احساس می‌کنند هدف‌های آسانی هستند. او افزود: «به او گفتم، ما مادران تمام تلاشمان را می‌کنیم تا تو را از غزه بیرون بیاوریم و از این جنگ سیاسی نجات دهیم.»

امتناع از خدمت و اعتراضات، اسرائیل را تضعیف می‌کند

شایان ذکر است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل آمار رسمی درباره موارد غیبت یا امتناع ارائه نمی‌دهد و می‌گوید هر مورد به صورت جداگانه بررسی می‌شود. در حالی که گروه «سربازان برای اسرا» می‌گوید دست‌کم سه سرباز مرتبط با این گروه امسال به دلیل امتناع از خدمت زندانی شده‌اند و برخی تا سه هفته در زندان بوده‌اند.

یک نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به دو سوم صهیونیست‌ها، از جمله حدود ۶۰ درصد از یهودیان اسرائیلی، معتقدند که رژیم تروریستی اسرائیل باید با توافقی شامل آزادی تمامی اسرا، توقف خصومت‌ها و خروج کامل نیرو‌های اسرائیلی از غزه موافقت کند.

میراو زونزین، تحلیلگر ارشد گروه بحران بین‌المللی، گفت که فشار بر سربازان در رژیمی به شدت تقسیم‌شده برای ادامه نبرد، می‌تواند تاثیری ماندگار بر توانایی‌های «اسرائیل» داشته باشد. بسیاری معتقدند که اختلافات بر سر اصلاحات قضایی، که منجر به اعتراضات گسترده و تهدید سربازان به عدم خدمت شد، «اسرائیل» را پیش از ۷ اکتبر تضعیف کرده است.

منبع: المیادین