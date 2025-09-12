باشگاه خبرنگاران جوان ـ قرعهکشی مرحله نهایی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا دوم اکتبر سال میلادی جاری (۱۰ مهرماه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار خواهد شد.
سیدبندی تیمها بر اساس مقام تیمها در سه دوره قبلی ۲۰۲۴ قطر، ۲۰۲۲ ازبکستان و ۲۰۲۰ تایلند انجام شده و تیم ملی فوتبال امید ایران در سید سوم قرار گرفته است.
۱۶ تیم برتر طبق اصل سیدبندی و تخصیص گلدانها به گلدانهای مختلف تقسیم میشوند. کشور میزبان، عربستان سعودی، با یک توپ رنگی متفاوت در گلدان یک مشخص خواهد شد.
تیم امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیمهای هنگکنگ، گوام و امارات جواز حضور در این رقابتها را بدست آورد.
جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا از ۱۷ دی تا ۵ بهمن ماه در کشور عربستان برگزار میشود.