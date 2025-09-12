شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما با گذشت ۲۰ روز از شهریور ماه ۱۴۰۴ بسیاری از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی‌شدید اعلام کرده‌اند که هنوز کمک‌هزینه مربوط به تیرماه خود را دریافت نکرده‌اند و با توجه به اینکه این افراد نسبت به سایر افراد نیازمند مراقبت شدید هستند؛ همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای آنها شده است. 
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام لطفا در مورد تاخیر در واریز کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درامد گزارشی تهیه کنید با گذشت ۲۰ روز این کمک معیشتی واریز نشده است. لطفا پیگیری کنید.

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: معلولیت شدید ، کمک معیشتی ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
حق پرستاری معلولان چه زمانی پرداخت می‌شود؟
معلولان در انتظار واریز کمک معیشتی
کمک معیشت معلولان شهریور ۱۴۰۴ چه زمانی واریز می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد + عکس
معلمان مهرآفرین همچنان چشم انتظار تبدیل وضعیت
درخواست شهروندان فسا برای احداث پل هوایی
برگزاری چهارمین دوره جشنواره شوسواره کشوری ارسباران در اهر + فیلم
معلولان شدید و خیلی شدید همچنان در صف انتظار پرداخت کمک معیشتی
آخرین اخبار
معلولان شدید و خیلی شدید همچنان در صف انتظار پرداخت کمک معیشتی
برگزاری چهارمین دوره جشنواره شوسواره کشوری ارسباران در اهر + فیلم
درخواست شهروندان فسا برای احداث پل هوایی
برداشت آلو در مزارع روستای گردشگری توآباد + عکس
معلمان مهرآفرین همچنان چشم انتظار تبدیل وضعیت
رنجش دارندگان کارت معافیت پزشکی برای جذب در دستگاه‌های اجرایی و خصوصی
جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ص) به میزبانی هیئت حراس الحرام ماهدشت + فیلم