شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما با گذشت ۲۰ روز از شهریور ماه ۱۴۰۴ بسیاری از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی‌شدید اعلام کرده‌اند که هنوز کمک‌هزینه مربوط به تیرماه خود را دریافت نکرده‌اند و با توجه به اینکه این افراد نسبت به سایر افراد نیازمند مراقبت شدید هستند؛ همین موضوع باعث بروز مشکلاتی برای آنها شده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا در مورد تاخیر در واریز کمک معیشتی معلولان شدید و خیلی شدید فاقد درامد گزارشی تهیه کنید با گذشت ۲۰ روز این کمک معیشتی واریز نشده است. لطفا پیگیری کنید.

