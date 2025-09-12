سیم‌کارت الکترونیکی با امکان فعال‌سازی از راه دور، مدیریت چند شماره و کاهش هزینه‌های رومینگ، تجربه تازه‌ای از ارتباطات موبایلی ارائه می‌دهد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ فناوری eSIM یا سیم‌کارت الکترونیکی، انقلابی در دنیای ارتباطات موبایلی ایجاد کرده است. با این فناوری، کاربران دیگر نیازی به تعویض سیم‌کارت فیزیکی ندارند و می‌توانند به‌راحتی شماره‌های مختلف و طرح‌های اینترنتی را روی گوشی خود فعال کنند؛ حتی در سفرهای خارجی می‌توانند بدون نگرانی از هزینه‌های رومینگ این کار را انجام دهند.

eSIM، کوتاه‌شده‌ عبارت embedded SIM، سیم‌کارتی است که به صورت دیجیتال در گوشی یا تبلت تعبیه شده و امکان فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی آن به صورت از راه دور وجود دارد. کاربران می‌توانند با خرید بسته‌های داده یا طرح‌های بین‌المللی، در مقصد مورد نظر خود به اینترنت متصل شوند، بدون اینکه نیاز باشد سیم‌کارت جدیدی بخرند یا هزینه‌های بالای رومینگ بپردازند.

در حال حاضر اکثر گوشی‌های هوشمند جدید با eSIM سازگار هستند. علاوه بر راحتی، eSIM مزایای دیگری هم دارد:

  • صرفه‌جویی در هزینه‌ها: بسته‌های داده می‌توانند تا ۹۵٪ ارزان‌تر از رومینگ معمول باشند.

  • مدیریت چند شماره: چند پروفایل eSIM می‌توانند روی یک دستگاه ذخیره شوند.

  • امنیت بالاتر: در صورت گم‌شدن یا سرقت گوشی، eSIM را می‌توان از راه دور غیرفعال کرد.

  • دوستدار محیط زیست: کاهش مصرف پلاستیک با حذف سیم‌کارت‌های فیزیکی.

اخیرا نیز اپراتورهای ایرانی اعلام کرده‌اند که طی ماه‌های آینده امکان فعال‌سازی eSIM برای مشترکان آیفون و برخی گوشی‌های جدید فراهم خواهد شد.

این اقدام در حالی انجام می‌شود که اپل و دیگر تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند در سال‌های اخیر تمرکز خود را بر eSIM گذاشته‌اند و نسخه‌های جدید آیفون مانند آیفون ایر، به طور کامل از سیم‌کارت فیزیکی بی‌نیاز شده‌اند.

eSIM در ایران؛ سیم‌کارت الکترونیکی چیست؟

eSIM مزایای زیادی دارد، ولی معایبی هم دارد که کاربران باید بدانند:

  • سازگاری محدود

    • همه گوشی‌ها و دستگاه‌ها از eSIM پشتیبانی نمی‌کنند. اگر گوشی قدیمی دارید، ممکن است نتوانید از آن استفاده کنید.

  • وابستگی به اپراتور

    • برای فعال‌سازی و مدیریت eSIM باید اپراتور شما این فناوری را پشتیبانی کند. در برخی کشورها یا اپراتورها ممکن است هنوز فعال نباشد.

  • مشکلات در سفرهای خاص

    • اگر به کشوری بروید که اپراتور محلی eSIM ارائه نمی‌دهد، نمی‌توانید همان راحتی را تجربه کنید و ممکن است مجبور به استفاده از سیم‌کارت فیزیکی شوید.

  • غیرفعال‌سازی سخت در برخی شرایط

    • اگر گوشی خراب شود یا نتوانید به اینترنت متصل شوید، غیرفعال کردن یا تغییر eSIM ممکن است کمی پیچیده باشد.

  • وابستگی به اینترنت برای فعال‌سازی

    • بعضی از قابلیت‌های eSIM، مثل تغییر اپراتور یا بارگذاری پروفایل جدید، به اتصال اینترنت نیاز دارد و بدون آن کار نخواهد کرد.

منبع: خبرآنلاین

برچسب ها: فناوری دیجیتال ، سیم کارت ، اپراتورهای تلفن همراه
چرا ا اینترنت در شرایط جنگی محدود است؟
اگر گوشی دست دوم می‌خرید بخوانید
۷ نکته از گزارش کمیته تحقیق ارتش عبری برای ۷ اکتبر
