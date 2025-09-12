باشگاه خبرنگاران جوان ـ فناوری eSIM یا سیم‌کارت الکترونیکی، انقلابی در دنیای ارتباطات موبایلی ایجاد کرده است. با این فناوری، کاربران دیگر نیازی به تعویض سیم‌کارت فیزیکی ندارند و می‌توانند به‌راحتی شماره‌های مختلف و طرح‌های اینترنتی را روی گوشی خود فعال کنند؛ حتی در سفرهای خارجی می‌توانند بدون نگرانی از هزینه‌های رومینگ این کار را انجام دهند.

eSIM، کوتاه‌شده‌ عبارت embedded SIM، سیم‌کارتی است که به صورت دیجیتال در گوشی یا تبلت تعبیه شده و امکان فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی آن به صورت از راه دور وجود دارد. کاربران می‌توانند با خرید بسته‌های داده یا طرح‌های بین‌المللی، در مقصد مورد نظر خود به اینترنت متصل شوند، بدون اینکه نیاز باشد سیم‌کارت جدیدی بخرند یا هزینه‌های بالای رومینگ بپردازند.