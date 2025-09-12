مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت: امسال در هفته دولت بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه برقی در شهر تهران به بهره برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کامبیز ناظریان گفت: بازسازی و رفع فرسودگی شبکه برق شهر تهران، افزایش ظرفیت تولید، افزایش ظرفیت پست‌های تامین برق شهر تهران و افزایش توان شهر تهران از جمله پروژه‌هایی بود که در هفته دولت امسال در تهران به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه امسال اقدام‌های بسیار گسترده‌ای در حوزه مدیریت مصرف در شهر تهران در ساعات اوج مصرف انجام شد، یکی از این اقدامات را هوشمند سازی مصرف با استفاده از سامانه‌ها و کنتور‌های هوشمند دانست.

ناظریان یادآور شد: این هوشمند سازی در راستای کنترل مصارف و عدالت در مصرف انجام و سبب شد تا حدود ۱۵۰ مگاوات از بار شبکه برق تهران کنترل شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدام دیگر را بحث کنترل مصارف نامتعارف شهری دانست و ادامه داد: با همکاری و هماهنگی اصناف، بیش از نیم میلیون لامپ غیرضرور تعویض شدند که در کاهش مصرف برق در شبکه موثر بود.

ناظریان به افتتاح مرکز راهبری و پایش هوشمند شبکه مشترکان شهر تهران اشاره کرد و گفت: با این اقدام چهار میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک شهر تهرانی در برنامه مدیریت مصرف قرار گرفتند.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: شبکه برق ، فرسودگی شبکه برق
